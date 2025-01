Frankfurt am Main (ots) -Virtuelle Assistenten, Analysesoftware und generative KI: Die Bildungsmedienanbieter präsentieren auf der didacta - die Bildungsmesse im Februar 2025 in Stuttgart innovative Produkte und Dienstleistungen, die das Lehren und Lernen noch einfacher machen.Wie unterstützt KI Lehrkräfte bei der Unterrichtsvorbereitung? Wie hilft sie dabei, Lernstand und Lernerfolg zu messen? Und wie erleichtert sie die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler?Der Presserundgang des Verband Bildungsmedien e. V. gibt einen Überblick über Neuheiten und Trends im Frühjahr 2025. Wir laden Sie dazu herzlich ein:Ort: didacta - die Bildungsmesse in StuttgartTermin: 12. Februar 2025, 10.30 bis 12.00 UhrStart: Verband Bildungsmedien e. V., Halle 3, Stand 3A13Der geführte Rundgang besucht die Messestände von Mildenberger (Halle 3, Stand 3A22), phase6 (Halle 3, Stand 3A30), Ernst Klett Verlag (Halle 3, Stand 3B22), Cornelsen (Halle 5, Stand 5A20) und Westermann (Halle 5, Stand 5D20). Mitarbeiter/-innen stellen in jeweils zehn Minuten ein Produkt-Highlight vor, schaffen Bildanlässe, zeigen Nutzungsszenarien und beantworten Ihre Fragen. Auch die Geschäftsführung des Verband Bildungsmedien e. V. steht Ihnen als Gesprächspartner zur Verfügung.Anmeldung: Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten bei Frau Dr. Dagny Ladé, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verband Bildungsmedien e. V.: lade@bildungsmedien.de. Sie erhalten vor Ort und per Download-Link eine Pressemappe mit Produktinformationen und -bildern.Akkreditierung: Akkreditierung für die didacta - die Bildungsmesse 2025: https://www.messe-stuttgart.de/didacta/news/presseservice/akkreditierungThemendossier "KI in der Schule": Mehr Informationen über Chancen, Herausforderungen und typische Anwendungsfelder von KI in der Schule finden Sie auch in unserem Themendossier: https://bildungsmedien.de/unsere-aktivitaeten/ki-in-der-schule.Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.https://bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5960986