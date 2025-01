Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenARD-DeutschlandTREND: Spitzenkandidaten der Parteien werden mehrheitlich kritisch gesehenDer Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat im Januar leicht an Ansehen zugelegt, eine Mehrheit der Deutschen aber hat von ihm weiterhin ein kritisches Bild: 63 Prozent sind mit seiner Arbeit weniger bzw. gar nicht zufrieden, 28 Prozent sind damit sehr zufrieden bzw. zufrieden (+3). Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.336 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben. Die Befragung fand größtenteils vor der Bundestagsdebatte am Mittwoch statt.Auch die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der anderen im Bundestag vertretenen Parteien werden mehrheitlich kritisch gesehen. Der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck kommt mit 29 Prozent Zufriedenheit (+1) auf einen minimal besseren Wert als Friedrich Merz; zwei Drittel (66 Prozent) sind mit ihm unzufrieden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verbessert sich auf 24 Prozent Zufriedenheit (+4); 73 Prozent sind mit seiner Arbeit unzufrieden. Alice Weidel von der AfD erreicht 22 Prozent Zustimmung (+2); gut zwei Drittel (68 Prozent) sind mit ihrer Arbeit unzufrieden. Gut jeder Fünfte (21 Prozent) ist mit der Arbeit von BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht zufrieden (±0); knapp sieben von zehn Deutschen (68 Prozent) sind mit ihr unzufrieden. 17 Prozent sind mit Christian Lindner von der FDP zufrieden (-4); mehr als drei Viertel (77 Prozent) sind mit ihm unzufrieden. Heidi Reichinnek, Co-Spitzenkandidatin der Linken, kommt auf 5 Prozent Zufriedenheit; 12 Prozent sind mit ihr unzufrieden und fünf von sechs Wahlberechtigten (83 Prozent) kennen sie nicht oder trauen sich kein Urteil zu.Befragungsdaten•Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland•Fallzahl: 1.336 Befragte•Erhebungszeitraum: 27.-29. Januar 2025•Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung•Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Frage im Wortlaut:•Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen und Politikern sind. Sind Sie mit der politischen Arbeit von ...sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden?"1)Olaf Scholz (SPD)2)Robert Habeck(Grüne)3)Christian Lindner(FDP)4)Friedrich Merz(CDU)5)Alice Weidel(AfD)6)Sahra Wagenknecht (BSW)7)Heidi Reichinnek(Linke)Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5961032