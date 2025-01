FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tesla nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Im Gegensatz zum vergangenen Quartal habe die Margenentwicklung im Autogeschäft wegen aggressiver Rabatte diesmal klar enttäuscht, schrieb Analyst Edison Yu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Aussichten für 2025 erschienen schlechter als bisher von ihm erwartet./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 09:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US88160R1014