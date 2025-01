Berlin (ots) -Eigentlich ist "Mädchen auf dem Pferd" bereits 2014 erschienen. Damals kam die erste Realverfilmung von "Bibi & Tina" ins Kino - Peter Plate und Ulf Leo Sommer lieferten dazu den mitreißenden Soundtrack. Doch völlig überraschend wurde ein Techno-Remix von zwei deutschen DJs im Jahr 2023 zum Sommerhit des Jahres. Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee und Sänger Octavian katapultierten mit ihrer Version das Kinderlied an die deutsche wie auch österreichische Chartspitze und in sämtliche Ohren. Heute zählt der Song bereits über eine halbe Milliarde Klicks.Doch Peter Plate und Ulf Leo Sommer sehen in ihren ehemaligen Erfolgen immer wieder Potenzial für mehr. So auch in dem Song, der uns allen noch im Ohr liegt, aber 2025 einen ganz anderen Anstrich erhält. Startet im April das Musical "Die Amme", so gibt es passend dazu natürlich auch neue Musik. Nur einen Tag nach der Weltpremiere ist das Album zum "Romeo & Julia"-Spin-off erhältlich, auf dem Steffi Irmen - schon längst der große, gefeierte Musicalstar ("Romeo & Julia - Das Musical", "Ku'damm 59 - Das Musical") am Theater des Westens in Berlin - zwölf Titel aus Plates und Sommers Feder neu interpretiert. Unter anderem eben auch das beliebte "Mädchen auf dem Pferd".Und das ist nun poppiger, gleichzeitig aber auch mit Musical-Farbton versehen und dank der besonderen Färbung in ihrer Stimme erfrischend anders. Das "Mädchen auf dem Pferd" ist jetzt queer, flirty, herzerwärmend und frühlingshaft. Eine kleine Liebeserklärung an die Person, mit der man zu gern die Sonnenstrahlen auf dem Rücken der wunderbar graziösen Tiere genießt.Die vierte Single zum "Die Amme"- Album erscheint am Freitag, den 31. Januar, auf allen gängigen Portalen. Dann heißt es, mit Spannung dem April entgegenfiebern, wenn Steffi Irmen endlich in ihrer großen Rolle zurückkehrt und ab dem 10. April im Theater des Westens in ihrer One-Woman-Show ein witziges, berührendes und musikalisches Feuerwerk abschießt. Einen Tag darauf wird schließlich auch für alle das Geheimnis gelüftet, wie wohl die restlichen bisher unbekannten Songs klingen, die eine gelungene Mischung aus neuen Titeln des Songwriter-Duos und Neuauflagen aus ihrem Backkatalog der vergangenen 35 Jahre darstellt. Zu hören ist "Die Amme" auf Vinyl, CD sowie im Stream."Mädchen auf dem Pferd: Lyricvideo https://youtu.be/l22IjZgBnlk?si=DV4rAlORlN2VjQtSongstream (https://bfan.link/madchen-auf-dem-pferd) / Album Pre-Save (https://bfan.link/die-amme-das-album)DIE AMME - Das Musical / Facebook (https://www.facebook.com/romeoundjuliaunddieamme)/ Instagram (https://www.instagram.com/romeoundjuliaunddieamme/) / Musical-Trailer (https://youtu.be/W1jz7l7FslI?si=r8ejUW2aEYRf10Pb) / musicals.de / musicalsberlin.comPressekontakt:pop-out / Theater des WestensClaudia KnittelMail: claudia.knittel@popout.deMobil: 0177 60 50 419Knesebeckstr. 84 | 10623 Berlin+ Theater des Westens / Kantstr. 12 - 10623 BerlinOriginal-Content von: pop-out GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178328/5961075