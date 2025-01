Zürich - Der US-Dollar hat über Nacht etwas angezogen. Grund dafür sind einerseits gut aufgenommene Konjunkturdaten aus den USA und anderseits die Zinssenkung der Europäischen Zentralbank vom Vortag. Am frühen Morgen kostet der Euro 1,0391 Dollar. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 1,0429 gehandelt. Auch gegenüber dem Franken ist der Dollar gestiegen. Aktuell wird der «Greenback» zu 0,9104 Franken gehandelt nach 0,9085 am Vorabend. Derweil hat sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...