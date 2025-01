FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Sanofi von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 100 Euro angehoben. Nach den soliden Zahlen werde es zunehmend schwerer zu meckern, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Bei den Franzosen winke zunächst ordentliches Wachstum bei überschaubaren Risiken./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120578