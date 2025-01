Bern - Die Verbandsleitung von HotellerieSuisse hat Christian Hürlimann zum neuen Direktor gewählt. Der 52-Jährige tritt per 1. Juni 2025 die Nachfolge von Nicole Brändle an, welche den Branchenverband Ende Juni nach rund sechs Jahren verlassen wird. Christian Hürlimann bringt einen langjährigen Erfahrungsschatz auf operativer und strategischer Ebene in der Hotellerie und Gastronomie mit, zuletzt als COO Business Catering bei der Eldora AG, wo er ...

