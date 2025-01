London (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkung der EZB am Donnerstag - nur wenige Stunden nach der Entscheidung der US-Notenbank, die Zinsen unverändert zu lassen - ist vor allem eine Geschichte der zunehmenden geldpolitischen Divergenz, so Matt Morgan, Head of Fixed Income bei Jupiter Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...