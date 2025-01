Xpeng nimmt mit Finnland den nächsten europäischen Markt in Angriff. In dem skandinavischen Land setzt der chinesische Hersteller aber vorerst nur auf seine E-SUV - die Elektro-Limousine P7 wird zum Start nicht angeboten. Die Xpeng-Stromer G6 und G9 werden dort über Inchcape Motors Finland vertrieben. Der G6 startet in Finnland zu Listenpreisen ab 48.290 Euro (Launch Edition für 45.790 Euro) und der G9 ab 62.900 Euro (Launch Edition für 75.900 Euro). ...

