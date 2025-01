In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 242 Milliarden Euro in private und gewerbliche Immobilien investiert Das sind rund 12,6 Milliarden Euro oder 5,5 Prozent mehr als in 2023. Züdiesem Ergebnis kommt eine Hochrechnung des Immobilienverbands Deutschland (IVD) auf Grundlage der Daten des Bundesministeriums für Finanzen zum Grunderwerbsteueraufkommen. Dazüerklärt Dirk Wohltorf, Präsident des Immobilienunternehmer-Verbands ...

Den vollständigen Artikel lesen ...