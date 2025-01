Köln (ots) -Ein letzter Stream, ein letzter Abschied, ein kurzes Lebenszeichen, ab dann war alles still. Nun geht es endlich los: Das Atlantik Abenteuer ab dem 28. Februar im Stream bei Prime Video und zwei Wochen später bei YouTube. In "MISSION UNKNOWN: Atlantik" lädt Knossi Joey Kelly, Sophia Thiel, Marc Eggers, Affe auf Bike, Willi Whey, Jodie Calussi, Sophia Chiara, TC und Clemens Brock auf eine Reise über den Ozean ein.So einem großen Abenteuer haben sich Knossi und seine Freunde bis dato noch nie gestellt. Gerissene Segel, ausgefallene Technik, Schlafmangel, Seekrankheit und stürmisches Wetter - Team Blau und Team Orange segeln 24/7 über den Atlantik und werden bis an ihre Grenzen gehen. Welches Boot erreicht das Ziel zuerst? Wer trotzt den Naturgewalten auf hoher See am besten?Produziert wird "MISSION UNKNOWN: Atlantik" von Banijay Productions Germany in Zusammenarbeit mit DLS Consulting GmbH. Banijay Media ist gemeinsam mit DLS für die Vermarktung des Branded Entertainment Formats verantwortlich. Bisherige Markenpartner sind Samsung, HOLY und yfood.Erscheinen wird das Adventure-Format mit den ersten beiden Folgen ab dem 28. Februar bei Prime Video und zwei Wochen später auf Knossis YouTube-Kanal.Alle Neuigkeiten und einen ersten Trailer gibt es hier:YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LIu-03EUh_UTikTok: https://www.tiktok.com/@mission.unknownInstagram: https://www.instagram.com/mission.unknown/Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566548573568[Logo/Foto zu dieser Pressemeldung erhalten Sie hier: Fotolink (https://www.picdrop.com/banijaygermany/qkHzrLHChe)] (https://www.picdrop.com/banijaygermany/qkHzrLHChe)Honorarfreie Nutzung für redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Berichterstattung. Verwendung nur mit vollständigem Copyrightvermerk © Banijay/DLS. Foto/Logo darf nicht verändert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.Über Banijay Productions:Die Banijay Productions Germany GmbH wurde 2018 mit Sitz in Köln gegründet, Geschäftsführer und Gründer ist Arno Schneppenheim, Co-Geschäftsführerin seit 2024 Katrin Stefanovic. Die TV-Produktionsfirma ist unabhängig und produziert sowohl für alle Sender als auch für Streaming-Anbieter. Zu den Genres zählen Docu, Reality, Factual, Comedy & Show. Zu den Produktionen gehören unter anderem Kampf der Realitystars (RTL2), Hast du Töne? (SAT.1), Chris du das hin? (ProSieben), Die Promi Darts WM (ProSieben), Daum - Triumphe & Skandale (SKY), Temptation Island (RTL), Das große Promi Büßen (Joyn). Die Banijay Productions gehört zum Verbund der Banijay Germany.Über DLS Consulting:Die DLS Consulting vermittelt, berät und begleitet Creator:innen und Brands. Unser Team konzipiert, plant und kreiert einzigartige digitale Events, Kampagnen und Formate, die Emotionen wecken, authentisch sind und individuelle Geschichten erzählen.Weitere Infos auf www.dls-consulting.de sowie Instagram und LinkedIn.Pressekontakt:Linda KobeissiCommunications ManagerBanijay Germany GmbH+4917615030526Linda.kobeissi@banijay.deOriginal-Content von: Banijay Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145946/5961198