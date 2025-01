DJ MÄRKTE EUROPA/Weiter gute Unternehmensdaten - Ruhiges Januar-Ende

DOW JONES--Mit einem ruhigen Januar-Schluss zeigen sich Europas Börsen am Freitag. Der DAX klettert um 0,1 Prozent auf 21.744 Punkte, der Euro-Stoxx-50 sogar um 0,4 Prozent auf 5.303 Zähler. Ihn treiben gute Quartalsdaten aus Europa.

Marktteilnehmer setzen auf einen ruhigen, letzten Handelstag des Monats, denn Fonds dürften ihre Performance sichern wollen. Immerhin liegt eine ereignisreiche Woche mit Tech-Crash, scharfer Erholung, Zinssenkungen und vielem mehr hinter den Börsen.

Die EZB-Zinssenkung am Vortag hatte der DAX mit einem neuen Allzeithoch gekontert, auch die Quartalszahlen aus Europa und der Big-Techs aus den USA haben dem Aufwärtsdrang der europäischen Indizes nichts anhaben können. Der Januar war ein außergewöhnlich starker Monat: Der DAX liegt gut 9 Prozent im Plus. Dabei wurde Anfang des Monats noch bezweifelt, ob die Kurse überhaupt noch Potenzial nach oben haben.

Im Fokus stehen im Tagesverlauf vor allem neue Inflationsdaten aus Deutschland. Frankreich hat bereits einen leicht erhöhten Anstieg von 1,4 Prozent zum Vorjahr vermeldet. Am Nachmittag steht der PCE-Preis-Index in den USA und dem Chicago-Einkaufsmanager-Index auf dem Programm.

Unternehmenszahlen überwiegend gut

Einige Zahlen gibt es auch am Freitag. So hat Novartis mit stärkerem Umsatzwachstum und einer besseren Marge im vierten Quartal aufgewartet. Entsprechend wird die Dividende um über 6 Prozent erhöht. Die Aktien legen um 3,1 Prozent zu.

Auch Atoss Software hat mit besseren Zahlen überzeugt. Vor allem der Gewinn lag über Erwartung, die Aktien steigen um 3,3 Prozent.

Beim schwedischen Autozulieferer SKF sinkt indes der Umsatz. Damit setzt sich aber nur der bekannte Branchentrend wie auch bei Schaeffler und Conti gesehen fort. SKF geben 0,7 Prozent ab.

Sixt notieren 2,8 Prozent schwächer nach einer Platzierung. Die gute Stimmung am Aktienmarkt wird von Großaktionären dazu genutzt, sich von Beteiligungen zu trennen. Auf den Markt kommen 600.000 Stammaktien.

Nicht überall läuft es schlecht im Luxus-Sektor

Im gebeutelten Luxus-Sektor gibt es nicht nur schlechte Nachrichten: Salvatore Ferragamo springen nach besseren Zahlen als befürchtet um 8,9 Prozent. Damit zeigen sie sich resistent gegen den Kurseinbruch der Branchenwerte, nachdem jüngst LVMH mit Zahlen enttäuscht hatten. Zwar ging auch bei Ferragamo wegen schwächerem China-Geschäft der Nettoumsatz auf 1,01 nach 1,12 Milliarden Euro im Vorjahr zurück, dies war jedoch weniger als befürchtet. Dazu konnte über ein beschleunigtes Absatzmomentum im Direktverkauf (DTC) berichtet werden.

Auch Puig Brands (+4,2%) konnte am Vorabend von einer Erholung vor allem in Nordamerika berichten. Puig ist der Markeneigner von Rabanne und Jean Paul Gaultier. Kering und LVMH-Aktien notieren leicht über der Nulllinie, Swatch erholen sich um 1,4 Prozent.

Kursgewinner in Europa ist der Technologiesektor mit 1,2 Prozent Plus. An der Spitze stehen nach starken Zahlen Hexagon mit 7 Prozent Plus. Auch ASML und STMicro erholen sich um bis zu 2,6 Prozent von ihren Rückschlägen im Wochenverlauf.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.303,21 +0,4% 21,00 +8,3% Stoxx-50 4.624,03 +0,6% 26,98 +7,3% DAX 21.744,09 +0,1% 16,89 +9,2% MDAX 26.722,37 -0,0% -10,14 +4,4% TecDAX 3.720,72 +0,2% 5,79 +8,9% SDAX 14.599,55 -0,0% -3,00 +6,5% FTSE 8.678,11 +0,4% 31,23 +6,5% CAC 7.972,33 +0,4% 30,69 +8,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,52 -0,00 +0,16 US-Zehnjahresrendite 4,54 +0,02 -0,03 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:35 Uhr Do, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0387 -0,0% 1,0392 1,0430 +0,3% EUR/JPY 160,61 +0,2% 160,79 160,73 -1,4% EUR/CHF 0,9462 +0,1% 0,9460 0,9459 +0,8% EUR/GBP 0,8365 -0,0% 0,8363 0,8367 +1,1% USD/JPY 154,62 +0,3% 154,70 154,12 -1,7% GBP/USD 1,2417 +0,0% 1,2427 1,2465 -0,8% USD/CNH (Offshore) 7,2968 +0,0% 7,3029 7,2673 -0,5% Bitcoin BTC/USD 104.130,55 -1,0% 104.569,95 105.746,45 +10,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,98 72,73 +0,3% +0,25 +2,4% Brent/ICE 76,90 76,87 +0,0% +0,03 +2,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 52,25 51,32 +1,8% +0,94 +2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.793,92 2.794,87 -0,0% -0,95 +6,5% Silber (Spot) 31,60 31,64 -0,1% -0,04 +9,4% Platin (Spot) 969,38 969,25 +0,0% +0,13 +6,9% Kupfer-Future 4,29 4,31 -0,3% -0,01 +6,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

