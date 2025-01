Bad Soden am Taunus (ots) -Der RLC Global Dynamic Fonds gewinnt unter 2.805 Wettbewerbsprodukten in der Kategorie Mischfonds global flexibel wie auch 2024 den Deutschen Fondspreis des Finanzmagazins "Fonds professionell". Der von Andreas Langer und Marcus Mößinger gemanagte Fonds hat die Jury dank seiner hervorragenden Wertentwicklung von 14,7% pro Jahr im Fünfjahresvergleich und einer starken Managementleistung überzeugt.Wesentlich zum Erfolg der beiden Fondsmanager hat der sehr flexible Ansatz beigetragen. So kann die Aktienquote zwischen null und 100 Prozent liegen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegt. Der Fonds investiert indexgestützt in innovative Unternehmen des Nasdaq-100-Index. Dieser enthält bekannte Titel wie Apple, Nvidia, Microsoft und Amazon, die in puncto Marktkapitalisierung zu den global größten Unternehmen zählen. Enthalten sind neben Technologietiteln auch Aktien von Unternehmen aus "klassischen" Branchen, wie Industrie, Biotechnologie und Handel. Dabei folgen die beiden Fondsmanager einem regelbasierten und aktiven Managementansatz.Um größere Rückschläge zu vermeiden, werden regelbasiert Derivate als Absicherungsinstrumente für Kurs- und Währungsrisiken eingesetzt."Wir freuen uns außerordentlich, wie auch 2024 mit dem deutschen Fondspreis 2025 in der Kategorie Mischfonds global flexibel ausgezeichnet worden zu sein", sagt Andreas Langer, Geschäftsführer von Rosenberger, Langer und Cie. und Co-Fondsmanager des RLC Global Dynamic. "Damit sind wir als unabhängiger mittelständischer Vermögensverwalter erneut an den Großen der Branche vorbeigezogen. Der Preis ist für uns gleichermaßen Bestätigung und Ansporn für künftige Top-Ergebnisse.""Auch wenn viele Anleger weiterhin optimistisch sind, gibt es für 2025 einige Unsicherheitsfaktoren, die zu einer höheren Aktienmarktvolatilität führen können", ergänzt Marcus Mößinger, Co-Fondsmanager des RLC Global Dynamic. "Gerade in solchen Phasen zeigt sich, wie wichtig eine flexible Anlagestrategie ist, um das Portfolio an die jeweilige Marktlage anzupassen. Diese Flexibilität haben wir bei Marktkorrekturen - beispielsweise infolge der Corona-Pandemie oder des russischen Angriffs auf die Ukraine - genutzt, um schnell und vollständig aus Aktien auszugestiegen. In Aufwärtsphasen haben wir ebenso schnell wieder investiert. So haben wir den Fonds deutlich besser als vergleichbare Produkte durch die volatileren Märkte gesteuert."Rosenberger, Langer & Cie.Die Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH ist eine bankenunabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Bad Soden am Taunus. Die Gesellschaft berät seit 2005 private und institutionelle Kunden sowie Stiftungen. Das Unternehmen verfügt über eine §15 WpIG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.www.rl-finance.de (http://ots.de/RDfopB)Pressekontakt:MediaWalker GmbHDr. Anette WalkerMobil: 0172 350 1101a.walker@mediawalker.deOriginal-Content von: Rosenberger, Langer & Cie., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113681/5961281