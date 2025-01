Unterhaching (ots) -Große Ziele, enormer Lernstress? Der Study-Influencer Luis Newton setzt auf mentale Pausen. Ein besonders guter Tipp in der Klausurenphase: Kaugummi wie EXTRA® kauenZuckerfreier Kaugummi hat schon einige Prüfungen hinter sich - und glatt bestanden. In wissenschaftlichen Studien und diversen Alltagssituationen zeigt er, was er kann. Als Zahnpflege "to go" gehört der Kau-Effekt für viele zur täglichen Routine. Die Gen Z mag ihn noch aus einem anderen Grund: "Von mir bekommt Kaugummi als mein persönlicher Lern-Buddy Bestnoten, gerade jetzt in der Klausurenphase", sagt Luis Newton. Der 27-Jährige studiert an der Hochschule Niederrhein Wirtschaftsinformatik im 4. Mastersemester und inspiriert als Study-Influencer über 150.000 Follower auf Instagram, YouTube und TikTok. "Auf meinem Schreibtisch und in meinem Uni-Rucksack hat EXTRA® Kaugummi einen festen Platz. Ich nutze ihn als meine mentale Pausentaste beim Lernen, als kleinen Reset zwischendurch."Luis weiß, wovon er spricht. Als einer von etwa 2,9 Millionen Studierenden in Deutschland kennt er den Druck, der in stressigen Klausurenphasen entstehen kann, nur zu gut. Doch statt sich davon überwältigen zu lassen, hat der Student Strategien entwickelt, um sich zu motivieren, seine Zeit optimal einzuteilen und seine Ziele entspannter zu erreichen. Der Erfolg gibt ihm Recht: Sein Weg hat @luisnewton_ vom 3er-Abi zum 1er-Studenten geführt. "Ich lerne seit Jahren viele Stunden am Tag. Mittlerweile macht es mir sogar richtig Spaß. Früher war ich vor Klausuren gestresst, heute sehe ich sie als Chancen. Jede bestandene Prüfung bringt mich ein Stück weiter."Mentale Pausen als Schlüssel zum ErfolgSeine Erfahrungen teilt der Experte für effektives Lernen mit seiner Community, die vom Abitur bis zur Masterarbeit von seinen Tipps profitiert. Ein zentraler Punkt seines Erfolgs sind regelmäßige Pausen. "Mentale Pausen gehören für mich in jeden Lernplan. Ich baue sie alle paar Stunden ein."Manchmal reichen schon ein paar tiefe Atemzüge oder ein kurzes Stretching am geöffneten Fenster. Ein Spaziergang, eine Runde mit dem Fahrrad oder Bewegung im Fitnessstudio machen den Kopf frei und sortieren die Gedanken. Für Luis gehören auch eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Schlaf zur Lernroutine, genauso wie Telefonate und Gespräche mit Freunden und seiner Familie.Ein Sekunden-Hack, der immer geht: Kaugummi kauen. Luis Newton setzt auf die Frische von EXTRA® Professional Fresh Strong Mint. "Damit genieße ich ganz bewusst kleine Pausen vom Lernen. Das Kauen unterbricht meine Routine und hilft mir, zurück in den Flow zu kommen. Danach fällt mir das Lernen wieder leichter." Die Erklärung dafür leitet Luis aus der Entwicklungspsychologie ab: "Evolutionär gesehen essen wir nur, wenn wir entspannt sind. Stecken wir uns in stressigen Momenten z.B. einen Kaugummi in den Mund, geben wir unserem Gehirn damit das Signal, dass wir runterkommen können."Übrigens: Laut einer Studie[1] kaut die Generation Z häufiger Kaugummi als jede andere Altersgruppe: 26 Prozent der 18- bis 29-Jährigen greifen mehrmals pro Woche dazu, 18 Prozent sogar täglich. Über die Hälfte der Befragten (51 Prozent) kauen Kaugummi gern, wenn sie Stress abbauen wollen. "Für mich ein genialer Trick", sagt Luis Newton. "Manchmal sind es eben die kleinen Dinge, die beim Lernen einen großen Unterschied machen können."Über Mars WrigleyMars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen beliebten Süßwarenprodukten sorgt Mars Wrigley für Glücksmomente im Alltag. Zu den bekanntesten Marken gehören M&M'S®, SNICKERS® und TWIX® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®, die weltweit Konsument*innen eine Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis bietet der 2021 in Berlin eröffnete M&M'S®-Store.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.[1] Work & Study Survey 2023. Repräsentative Online-Befragung mit 1.000 Personen zwischen 16 und 65 Jahren, durchgeführt von Appinio im Auftrag von Mars Wrigley Deutschland.Pressekontakt:eckstein Influence GmbHIm Wingert 1453115 BonnMobile: 0049 - 151- 15910741Telefon: 0049 - 228 - 43328611Email: bc@ecksteinpr.dehttps://ecksteinmedia.comOriginal-Content von: Marsh GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16703/5961346