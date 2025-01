Nasdaq 100: Trotz Rücksetzer Tagessschluss über 21.600 Punkte-Marke formatiert | tägliche Prognose vom 31.01.2025

Unsere Prognose - Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq Rückblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.641 Punkten. Der Index gab am Vormittag zunächst moderat nach. Bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag schwankte der Index in einer engen Box seitwärts. Das Tageshoch wurde nach Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag im Zuge einer dynamischen Aufwärtsbewegung formatiert. Diese Bewegung wurde aber direkt wieder abverkauft. Der Index konnte sich erst knapp über der 21.400 Punkte-Marke stabilisieren und nachfolgend wieder erholen. Es ging im Zuge dieser Erholung am Abend über die 21.700 Punkte-Marke. Trotz des scharfen Rücksetzers am Abend konnten die Bullen einen Tagessschluss über der 21.600 Punkte-Marke formatieren.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader - Nasdaq Prognose - Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 21.675 Punkten). Der Index konnte sich zunächst an dieser Durchschnittslinie entlanghangeln, gab diese am Nachmittag aber auf. Es ging abwärts an und unter die SMA20 (aktuell bei 21.670 Punkten) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 21.632 Punkten). Die Bullen habe es aber geschafft, den Index im Bereich der SMA50 zu halten und zum Handelsschluss wieder zurück in den Dunstkreis der SMA20 - SMA200 zu schieben. Im Rahmen des Frühhandels ging es zurück über die SMA200.

Damit hat sich das Stundenchart aufgehellt, kann aber erst dann als bullisch interpretiert werden, wenn es der Nasdaq es schafft, sich per Stundenschluss überzeugend von der SMA200 nach Norden zu lösen. Gelingt dies, so könnte es übergeordnet in Richtung der 22.000 Punkte-Marke gehen.

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA200 bzw. an der SMA20 und der SMA50 stabilisieren und erholen. Alle drei Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, der Index wäre im Bereich dieser drei Linien gut unterstützt. Geht es aber wieder unter die SMA50 und verliert der Nasdaq auch den Kontakt zu dieser Linie, so würde sich das Stundenchart wieder deutlich eintrüben. Weitere Abgaben in Richtung des Wochentiefs wären übergeordnet denkbar und möglich...

