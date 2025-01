HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Atoss Software nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe in einem schwierigen Umfeld starke Gewinnmargen erzielt, schrieb Analyst Hannes Müller in einer am Freitag ersten Reaktion. Es habe weiter eine gute Nachfrage nach Cloud-bezogenen Angeboten gegeben./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 08:15 / MEZ

DE0005104400