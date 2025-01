EQS-News: Green Forests GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Nachhaltigkeit

Corporate News: 31.01.2025 Green Forests GmbH Kastanienbaum, 31. Januar 2025 - Die Green Forests GmbH ("Green Forests "), ein auf nachhaltige Baum-Investments spezialisierter Investor aus der Schweiz gibt bekannt, dass diese die Neuausrichtung abgeschlossen hat und die Gruppe mit mehreren Portfolio- und Tochtergesellschaften nun unter dem Dach der Green Forests geführt wird. Die Green Forsts investiert und unterstützt Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierung in Europa und führt dort direkte Investments in sowie Beteiligungen an Baumplantagen, Wald- und Forstprojekten durch. Die Green Forests hat nun im Rahmen der starken Wachstumsstrategie den Kauf eines 60 Ha Grundstückes in Kroatien abgeschlossen, auf deren Fläche in den nächsten 24 Monaten eine Plantage von bis 30,000 Paulownia Bäumen entstehen soll. Die Firma Green Forests arbeitet sehr eng mit verschiedenen internationalen Baum-und Forst Instituten zusammen, welche mit der Green Forests für die Aufzucht der Paulownia Bäume und hierüber über die nötige internationale wissenschaftliche Expertise sowie EU-Zertifizierungen verfügen. Jörg Wagner, Geschäftsführer der Green Forsts "Wir freuen uns über diesen Weg der Akquisition des neuen Grundstücks uns im Markt der nachhaltigen Investments noch stärker zu positionieren" Zur Green Forests GmbH Die Green Forests GmbH investiert und unterstützt Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierung in Europa und führt dort direkte Investments in Baumplantagen durch, mit dem Ziel der forstwirtschaftlichen Holzgewinnung sowie mit dem eigenen Portfolio Baumbestand zur Dekarbonisierung beizutragen. Zum Produkt des Paulowia-Baums: Der Paulowia-Baum ist einer der am schnellsten wachsenden Bäume auf der Welt; der Paulowia Baum verfügt mit Abstand über eine der grössten Bindungsfähigkeiten von Karbon / CO2 und ist somit für die Reduzierung des Treibhausgases CO2 von entscheidender Bedeutung. Green Forests GmbH St. Niklauserstrasse 59 CH-6047 Kastanienbaum info@green-forests.com Zusatzmaterial zur Meldung:



