VICTORIA, Seychellen, Jan. 31, 2025, die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, ist von Forbes in die Liste der 25 vertrauenswürdigsten Kryptobörsenaufgenommen worden. Bitget liegt auf Platz acht der Liste und hat im letzten Jahr neben einem Zustrom von Benutzern eine Vielzahl von Upgrades und Kooperationen gemeldet, die für seine Position beim Eintritt in den Club förderlich waren. Mit Top-Playern wie Coinbase, Binance und Robinhood finden sich auf der Liste Kryptobörsen aus der ganzen Welt.

In seinem kürzlich veröffentlichten Transparenzbericht verzeichnete Bitget einen Anstieg der Zahl seiner Benutzer um 400 % und überschritt im Dezember die 100-Millionen-Marke. Das Spot-Handelsvolumen erhöhte sich von 160 Mrd. USD im ersten Quartal auf 600 Mrd. USD im vierten Quartal. Mit der Zusammenarbeit mit türkischen Nationalsportlern über die legendäre Fußballliga LALIGA, dem Eintritt neuer Führungskräfte in das Unternehmen und der Erteilung mehrerer Lizenzen hat Bitget seine Position als weltweit führendes Unternehmen gestärkt und sich zum zweitgrößten Ökosystem für den Krypto-Austausch entwickelt.

Bitget konzentriert sich auf seine Expansionsmärkte und bietet lokalisiertes Marketing, Partnerschaften und Bildungsinitiativen. Um den Zugriff zu vereinfachen, bietet die Börse vereinfachtes Onboarding, Fiat-Gateways und lokalisierten Kundensupport. Bitget investiert außerdem in Blockchain-Bildung, strategisches Sponsoring und Anreizprogramme, um Benutzer in wachstumsstarken Regionen zu halten. Mit dem Eintritt von Hon NG, CLO bei Bitget, investiert das Team stark in Compliance. Bitget erhielt vor Kurzem die britische Zulassung sowie eine BSP-Lizenz in El Salvador und eröffnete sogar eine neue Börse in Vietnam, um sie gemäß den lokalen Anforderungen betreiben zu können.

Ein aktueller Bericht von CCDataunterstreicht den Erfolg von Bitget. Mit dem Anstieg des Marktanteils auf 4,25 % wurde der bisherige Höchststand vom April 2024 übertroffen. Vergleicht man die Veränderung der Marktanteile des kombinierten Spot- und Derivatemarkts, so haben Bitget, Coinbase und Crypto(dot)com am meisten von der Entwicklung im Jahr 2024 profitiert und steigerten ihre Marktanteile um 4,05 %, 3,89 % und 3,39 % auf 10,5 %, 5,43 % bzw. 4,71 %.

Zuvor wurde der Bitget Tokenvon Forbesfür das erste Halbjahr 2024 als eine der zehn Kryptowährungen mit der besten Performance eingestuft. Seitdem hat BGB mit einem Anstieg von über 1000 % im letzten Jahr alle Erwartungen übertroffen. Durch die Verringerung des Angebots von BGB, die Erweiterung der Nutzbarkeit und Ausweitung praktischer Anwendungen wird Bitget mehr Funktionen und Produkte im Bitget-Ökosystem stärken und nachhaltiges Wachstum und langfristigen Wert für Inhaber fördern.

Die Aufnahme von Bitget in die Forbes-Liste des Jahres 2025 der vertrauenswürdigsten Kryptobörsen der Welt unterstreicht sein bemerkenswertes Wachstum und seine wachsende Glaubwürdigkeit in der Branche. Mit einem starken BTC-ETH-Holding-Score und einem Fokus auf Transparenz gilt Bitget als eine der sichersten Kryptobörsen der Welt. Mit einem transparenten Nachweis der Reserven, der ihre Vermögenswerte zu 100 % absichert, und einem Schutzfonds in Höhe von 600 Mio. USDzum Schutz der Benutzer hat die Börse ihr weltweites Wachstum beschleunigt. Die Aufnahme in die Forbes-Rangliste zeigt den steigenden Einfluss der Börse im Kryptobereich.

