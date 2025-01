Debrecen, Ungarn (ots) -Der ungarische Hersteller Felföldi Édességgyártó Kft. ruft aktuell die Produkte "MisterChoc Schoko Brezeln Zartbitterschokolade, 140g" und "MisterChoc Schoko Brezeln Vollmilchschokolade, 140g" mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 31.07.2025 öffentlich zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es durch den Verzehr der betroffenen Schoko Brezeln zu einem brennenden Gefühl im Mundraum und wunden Stellen an Zunge und Mund kommen kann. Aufgrund dieses potenziellen Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren.Die betroffenen Produkte "MisterChoc Schoko Brezeln Zartbitterschokolade, 140g" und "MisterChoc Schoko Brezeln Vollmilchschokolade, 140g" wurden bei Lidl in Deutschland verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl in Deutschland sofort reagiert und die betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen. Die Produkte können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf des Herstellers Felföldi Édességgyártó Kft. sind ausschließlich die Produkte "MisterChoc Schoko Brezeln Zartbitterschokolade, 140g" und "MisterChoc Schoko Brezeln Vollmilchschokolade, 140g" mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 31.07.2025 betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Herstellers Felföldi Édességgyártó Kft. insbesondere weitere Produkte der Marke "MisterChoc" sind von dem Rückruf nicht betroffen.Der Hersteller Felföldi Édességgyártó Kft entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5961683