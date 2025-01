Die Wall Street fand gestern lange Zeit keine klare Richtung. Dow Jones und Co. wechselten mehrfach das Vorzeichen. Am Ende ging der Leitindex mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel, der Nasdaq 100 legte 0,44 Prozent zu. Bei den Einzelthemen geht es heute um Apple, GE Vernova, Vistra Energy, ...