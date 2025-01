New York - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag erst einmal weiter zugelegt. Für gute Stimmung sorgten vor allem erfreuliche Geschäftszahlen des Tech-Riesen Apple. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 44.990,79 Punkte. Er näherte sich damit weiter seinem knapp zwei Monate alten Rekordhoch von 45.073 Punkten. Auf Wochensicht steuert der New Yorker Leitindex auf einen Gewinn von 1,3 Prozent zu und für den zu Ende gehenden ...

