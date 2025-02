Die französische Industriegase-Aktie L'Air Liquide zeigt sich zu Beginn des Jahres 2025 in robuster Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs von 168,74 Euro und einer beachtlichen Marktkapitalisierung von 97,8 Milliarden Euro unterstreicht das Unternehmen seine starke Position im Markt. Die jüngste Analystenumfrage vom Januar 2025 zeigt ein deutlich positives Bild: Sieben von sieben befragten Experten sprechen eine Kaufempfehlung für die Aktie aus.

Quartalsergebnisse stehen bevor

Am 21. Februar 2025 wird L'Air Liquide die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorlegen. Die Aktie konnte im vergangenen Monat eine positive Entwicklung verzeichnen und legte um 8,72 Prozent zu, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Industriegase-Spezialisten widerspiegelt.

