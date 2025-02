Indien investiert 1,15 Milliarden US-Dollar in seine Startup-Szene. Mit neuen Förderprogrammen, regulatorischen und finanziellen Erleichterungen will das Land seine Position als globaler Tech-Standort stärken. Die indische Regierung verstärkt ihre Förderung von Startups: Wie Techcrunch berichtet, kündigte die Finanzministerin Nirmala Sitharaman im Rahmen des Haushalts 2025/26 einen neuen Fonds in Höhe von 1,15 Milliarden US-Dollar an, um das Wachstum ...

