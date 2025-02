DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aktien, die nicht nur vom steigenden Goldpreis profitieren könnten: Lundin Gold, Tesoro Gold und Alamos Gold

Frankfurt (pta/02.02.2025/11:00) - Der Goldpreis bleibt bärenstark und bekommt nun erstmals seit Langem Rückenwind von einem schwächelnden US-Dollar. Dabei gibt es im Sektor auch Aktien, die nicht nur vom höheren Goldpreis, sondern auch vom organischen Wachstum profitieren. Wir nehmen deshalb LundinGold, Tesoro Gold und Alamos Gold in den Fokus.

Gold: Auch in Dollar auf dem Weg zum Allzeithoch?

Wenn der Goldpreis steigt, profitieren Goldproduzenten und Goldexplorer in der Regel überdurchschnittlich. Die Produzenten merken die höheren Preise in einem höheren Cashflow und höheren Gewinnen. Wenn die Kosten stabil bleiben, steigert ein höherer Goldpreis die Gewinne der Produzenten überproportional, denn die Spanne zwischen Produktionskosten und Verkaufspreise legt zu. Bei Goldunternehmen, die noch nicht in Produktion sind, erhöht eine Aufwärtsbewegung von Gold den Wert der Edelmetalle im Boden. Auch hier steigt also der Wert des Unternehmens. Aktuell profitieren viele Produzenten und Explorer vom steigenden Goldpreis. Viele Aktien können zwar (noch) nicht überproportional zulegen, allerdings steigt der Wert des operativen Geschäfts. Deutlich dürfte das in den kommenden Wochen werden, wenn große Produzenten wie Newmont, Barrick Gold oder Agnico Eagle ihre Finanzzahlen vorlegen.

Goldfirmen mit Wachstumsprofil

Daneben weisen aber manche Goldunternehmen auch ein attraktives Wachstumsprofil auf. Zum Beispiel steigt die Produktion, weil man neue Minen in Betrieb nimmt oder auf einer bestehenden Anlage mehr produzieren kann. Zum anderen können aber auch neue Explorationsarbeiten den Wert eines Unternehmens erhöhen, wenn denn goldhaltiges Gestein gefunden wird. Diese Unternehmen können auch bei stabilen Goldpreisen wertvoller werden. Wir blicken heute auf drei Unternehmen, die ein relativ hohes Wachstumsprofil zeigen.

Lundin Gold

Lundin Gold (15,45 Euro; CA5503711080) ist außerhalb der Goldbranche und insbesondere in Deutschland ein eher unbekannter Goldproduzent. Allerdings kommt die Firma auf einen Börsenwert von umgerechnet etwa 5,6 Mrd. Euro. Hinter dem Unternehmen steckt die kanadisch-schwedische Familie Lundin, die zu den reichsten Unternehmern im Rohstoffsektor gehört und in diversen Firmen investiert ist oder sie kontrolliert. Dazu gehören u.a. Lundin Mining, Montage Gold oder auch die von Lundin Mining und BHP übernommene Filo Mining. Lundin Gold ist das größte Vehikel der Familie, im Management sitzt auch ein Familienspross. Das Unternehmen befindet sich auf Wachstumskurs. Im Q4 2024 meldete es eine Produktion von rund 135.200 Unzen und damit 36 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Im Gesamtjahr kam man auf 502.100 Unzen und lag damit über dem eigenen Ziel (475.000 Unzen) und den Markterwartungen. Getrieben wurde das Marktwachstum vor allem von höheren Goldgraden im abgebauten Gestein in den bestehenden Minen. Seit 2021 hat das Unternehmen damit seine Produktionsziele immer übertroffen. Gleichzeitig konnte man die Kosten je produzierter Unzen (AISC) um 2% auf unter 900 US-Dollar senken. Lundin Gold sieht sich auch 2025 auf Wachstumskurs mit diversen Projekten. Auf Fruta del Norte in Ekuador will man zudem im laufenden ersten Quartal die Ausbauarbeiten abschließen und so die Produktion um weitere 50.000 Unzen pro Jahr steigern. Die Lundin Gold-Aktie hat sich binnen fünf Jahren mehr als vervierfacht. Seit etwa 5 Monaten geht es aber eher seitwärts. Risiken bestehen vor allem auf technischer Seite und bei einem sinkenden Goldpreis.

Tesoro Gold: Gold-Exploration in Chile

Im Norden Chiles könnte ein großer Gold-Distrikt entstehen. Denn Tesoro Gold (0,03 Euro; AU0000077208; ASX: TSO) entwickelt dort das aussichtsreiche El Zorro-Projekt. Es liegt bereits eine Ressource mit 1,3 Mio. Unzen Gold vor. Das Areal erstreckt sich allerdings über eine Fläche von 570 km2, das Explorationspotenzial ist also noch gar nicht ausgeschöpft. Das Unternehmen steht wohl erst am Anfang dieser Entwicklung. In der Zukunft könnte sich El-Zorro zu einem eigenen Gold-Distrikt entwickeln. Das scheint auch Gold Fields erkannt zu haben. Der südafrikanische Bergbauriese betreibt in der Nähe bereits eine Goldmine. Die Aussicht auf ein riesiges Vorkommen führte zu einem Investment des Konzerns in Tesoro Gold. Aktuell hält man 17,5 Prozent der Anteile und ist damit der größte Einzelaktionär.

Dabei ist das Umfeld für Tesoro nahezu optimal. El Zorro befindet sich in einer etablierten Mining-Region, wo neben Gold Fields auch Unternehmen wie Lundin Mining oder Capstone bereits Metalle abbauen. Dementsprechend ist die Infrastruktur mit Straßen, Häfen, Wasserzugang oder Flughäfen top. Noch dazu liegt das Vorkommen auf niedriger Höhe nahe der Küste. Laut der aktuellen Scoping-Studie können hier 651.000 Unzen Gold über 8 Jahre abgebaut werden. Aber wie gesagt: Die Exploration steht erst am Anfang. Das Ziel des Unternehmens ist es, zunächst die Ressource zu steigern und auch qualitativ durch Infill-Bohrungen auf eine höhere Ebene zu heben. Die Kasse ist dafür mit mehr als 5 Mio. US-Dollar gut gefüllt. Der NAV des Projekts wird auf 302 Mio. US-Dollar geschätzt. Das ist aktuell etwa der zehnfache Börsenwert von Tesoro Gold und zeigt das Potenzial. Allerdings wurde die Scoping-Studie mit einem unterstellten Goldpreis von lediglich 1.950 US-Dollar erstellt. Heute steht Gold deutlich höher. Die Aktie wird sowohl in Deutschland als auch in Australien gehandelt.

Alamos Gold: Zukauf könnte sich in steigender Produktion auszahlen

Alamos Gold (17,70 Euro; CA0115321089) zählt zu den Wachstumsaktien im Goldsektor. Es handelt sich dabei um einen der mittelgroßen Goldproduzenten aus Kanada mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 8,5 Mrd. Euro. Im Gegensatz zu vielen anderen Werten lieferte die Aktie auch 2024 Performance. Auf Euro-Basis legte das Papier seit Januar um 50 Prozent bis Jahresende zu. Im abgelaufenen Jahr hat das Unternehmen Argonaut Gold übernommen. Dadurch fiel Alamos die Magino-Mine zu, die in unmittelbarer Nähe zur eigenen Island Gold-Mine in Ontario liegt. Seit Juli trägt Magino zur Produktion von Alamos Gold bei. Infolgedessen hat das Unternehmen seine Produktionsprognosen für die kommenden Jahre angehoben. Nun wird 2024 eine Goldproduktion von 550.000 bis 590.000 Unzen erwartet. Bis 2026 soll sie auf bis zu 680.000 Unzen steigen. Gleichzeitig will Alamos die Kosten massiv senken. Für 2024 rechnet das Management noch mit AISC in Höhe von 1.250 bis 1.300 US-Dollar je Unze. Bis 2026 sollen die AISC auf mindestens 1.200 US-Dollar je Unze sinken. Wachstum kommt auch aus Mexiko. Dort hat Alamos Gold für seine Puerte Del Aire-Mine die Umweltgenehmigung erhalten. Mitte 2027 soll die Produktion mit einem Jahresausstoß von 127.000 Unzen starten. Als mittelgroßes Unternehmen ist Alamos zudem immer wieder ein Thema bei Übernahmespekulationen.

Tesoro Gold Land: Australien? ISIN:AU0000077208 https://tesorogold.com.au/

