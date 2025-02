Die B Riley Financial, ein amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen, verzeichnet weiterhin erhebliche finanzielle Herausforderungen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 135,5 Millionen Euro und einem jüngsten Kursverlust von 1,18% auf 4,605 USD spiegelt sich die angespannte Situation des Unternehmens deutlich wider. Der massive Verlust von 99,9 Millionen USD im vergangenen Geschäftsjahr hat die Bewertungskennzahlen stark beeinflusst, was sich in einem negativen KGV von -1,41 niederschlägt.

Quartalszahlen im Fokus

Die Anleger richten ihren Blick nun gespannt auf die bevorstehende Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024, die für den 19. Februar 2025 angesetzt ist. Diese Ergebnisse könnten wichtige Aufschlüsse über die weitere Entwicklung des angeschlagenen Finanzkonzerns geben.

