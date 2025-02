Frankfurt - Im ersten Sonntagsspiel des 20. Bundesliga-Spieltags haben sich Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg 1:1 getrennt.Nach einer Halbzeit ohne viele Chancen und mit Feldvorteilen für die Wölfe konnten die Gäste fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff durch ein Tor von Mohamed Amoura in Führung gehen. Die Frankfurter erhöhten danach deutlich das Tempo, konnten die Defensive der Gäste aber lange nicht knacken. Nach einer Verletzung von Wölfe-Keeper Kamil Grabara kam Marius Müller zu seinem Bundesliga-Debüt. Er konnte später nicht verhindern, dass Joker Can Uzun für die Frankfurter in der 81. Minute doch noch zum Ausgleich traf.In der Tabelle bleibt Frankfurt auf dem dritten Rang, die Wolfsburger rutschen auf den zehnten Platz ab. Für die Eintracht geht es am Samstagabend in Mönchengladbach weiter, Wolfsburg ist am Samstagnachmittag gegen Leverkusen gefordert.