KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Ukraine/Trump:

"Die Aussichten, dass das Blutvergießen in Europa bald ein Ende nimmt, sind so schlecht wie eh und je. Die Vorstellungen des neuen US-Präsidenten, dass Russland kompromissbereiter sein könnte, wenn die Kosten für Öl sinken, ist naiv. Erstens werden die Opec-Ölförderer kaum Verluste in Milliardenhöhe tragen wollen. Zweitens müsste der Preis wirklich dramatisch einbrechen, um Russland wehzutun. Drittens hat Putin schon viele Sanktionsrunden ausgesessen. Er hat sein Land auf Kriegswirtschaft umgestellt, 40 Prozent der Staatsausgaben gehen ans Militär. Viele Experten gehen davon aus, dass die Kriegsmaschinerie noch eine ganze Weile unter Volllast laufen könnte, ehe es im Motor knirscht."