DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MIGRATION - Die Union will direkt nach einer Regierungsübernahme die Umsetzung des Fünf-Punkte-Plans von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) gegen die illegale Migration umsetzen. Wie die Rheinische Post berichtet, geht dies aus dem 15 Punkte umfassenden Sofortprogramm hervor, das auf dem CDU-Parteitag am Montag in Berlin beschlossen werden soll. Der Entwurf liegt der Zeitung vor. (Rheinische Post)

RÜSTUNG - In der Debatte um höhere Verteidigungsausgaben in Europa bringen die Regierungschefs von 19 EU-Mitgliedstaaten einen gemeinsamen Vorschlag ein. In einem Brief, der dem Handelsblatt vorliegt, fordern sie eine stärkere Rolle der Europäischen Investitionsbank (EIB) bei der Rüstungsfinanzierung. So solle die Bank etwa prüfen, ob sie zweckgebundene Verteidigungsanleihen ausgeben könne, um neue Investitionsmittel zu generieren. Zu den Unterstützern des Briefs zählen unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Auch Polen unterstützt den Vorschlag. (Handelsblatt)

KLIMAZIELE - Die Ziele der Industriestaaten-Gruppe G7 zum Abbau klimaschädlicher Subventionen geraten zunehmend außer Reichweite. Das geht aus einer Kurzstudie für die Umweltorganisation Greenpeace hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Demnach stiegen direkte und indirekte Unterstützungen für fossile Energien zwischen 2016 und 2023 um 15 Prozent, auf zuletzt 1,36 Billionen US-Dollar im Jahr. Allein in Deutschland lag der Anstieg bei 49 Prozent. Darin enthalten sind allerdings auch Hilfen im Zuge der Energiekrise, die 2024 ausliefen. (Süddeutsche Zeitung)

February 03, 2025

