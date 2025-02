FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - HANDELSKRIEG BEENDET REKORDJAGD - Die Angst vor einem Handelskrieg der USA gegen wichtige Partner dürfte die Rekordjagd des Dax am Montag jäh beenden. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt auf 21.185 Punkte und damit 2,5 Prozent im Minus. Erst am Freitag hatte der deutsche Leitindex ein Rekordhoch bei gut 21.800 Punkten erreicht, bevor US-Präsident Donald Trump am Wochenende seine Drohung wahr machte und weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China verhängte.

USA: - KURSVERLUSTE - Eine Bestätigung der Einführung erster US-Importzölle hat den New Yorker Börsen am Freitag einen Dämpfer verpasst. Der Dow Jones Industrial hatte schon früh geschwächelt, nachdem er zu Beginn noch sein knapp zwei Monate altes Rekordhoch ins Visier genommen hatte. Am Ende büßte er 0,75 Prozent auf 44.544,66 Punkte ein. Auf Wochensicht behauptete der Leitindex einen Gewinn von 0,3 Prozent und für den zu Ende gegangenen Januar ein Plus von 4,7 Prozent. Das Weiße Haus dementierte am Freitag einen Pressebericht, wonach Zölle erst Anfang März eingeführt werden sollten. Die Zölle wurden dann am Wochenende eingeführt.

ASIEN: - US-HANDELSKRIEG BELASTET - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Montag mit deutlichen Kursverlusten auf die Einführung von US-Importzöllen reagiert. Mit dem Schritt der USA am Wochenende gegen China, Mexiko und Kanada droht ein umfassender Handelskrieg. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsschluss 2,6 Prozent ein. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab etwas moderater um 0,7 Prozent nach. In Festlandchina ruhte der Handel feiertagsbedingt.



DAX 21.732,05 0,02%

XDAX 21.642,07 -0,39%

EuroSTOXX 50 5.286,87 0,09%

Stoxx50 4.607,74 0,23%



DJIA 44.544,66 -0,75%

S&P 500 6.040,53 -0,50%

NASDAQ 100 21.478,05 -0,14%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 132,99 0,49%°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0244 -1,25%

USD/Yen 155,47 0,24%

Euro/Yen 159,27 -1,01%°



BITCOIN:





Bitcoin 94.183 -3,58%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 76,46 0,79 USD WTI 73,94 1,40 USD°

