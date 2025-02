Bona wird zusammen mit seinem exklusiven japanischen Vertriebspartner Okabe Co. Ltd. 600 Quadratmeter Premium-Holzböden für den Nordischen Pavillon auf der World Expo 2025 in Osaka, Japan, liefern.

Bona, ein global aufgestelltes, familiengeführtes Unternehmen, das Produkte für die Installation, Renovierung, Pflege und Restaurierung von Premium-Böden liefert, verkündet mit Stolz, Sponsor des Nordischen Pavillon auf der World Expo 2025 in Osaka, Kansai, Japan, zu sein. Im Rahmen des Sponsorings stellt Bona 600 Quadratmeter an Holzboden zur Verfügung, einschließlich der Verlege- und Pflegeprodukte. Bona sponsert die Veranstaltung in Partnerschaft mit Okabe Co. Ltd, dem exklusiven Vertriebspartner von Bona in Japan.

"Die Weltausstellung ist die perfekte Gelegenheit für Bona und Okabe, sowohl unsere langjährige Zusammenarbeit auf dem japanischen Markt als auch die Stärke und das Potenzial von Bonas Produkten und des Kundensupports zu präsentieren. So wird während der gesamten Ausstellung für schöne Böden gesorgt sein", sagt Pontus Forssell, Managing Director von Bona für die Region Ferner Osten und Pazifik.

Auf der diesjährigen Weltausstellung, die vom 13. April bis 13. Oktober 2025 stattfindet, werden 28 Millionen Besucher erwartet, von denen voraussichtlich 1,7 Millionen den Nordischen Pavillon besuchen werden. Der Nordische Pavillon versammelt nordische Länder und Unternehmen, die unter dem Motto "Gemeinsam für eine bessere Zukunft" Ereignisse aus der Region vorstellen werden.

Bona wird den Nordischen Pavillon mit Eichenböden ausstatten, die mit Bona UV Stain und Bona UV Commercial Finish vorveredelt sind. Die Bona Certified Contractors von Okabe Co. Ltd. werden für die Bodenverlegung den silanbasierten Parkettklebstoff Bona Quantum T verwenden, der eine äußerst langlebige und ästhetisch ansprechende Grundlage für die Besucher schaffen wird.

Angesichts des erwarteten hohen Besucheraufkommens werden die Böden von Okabe Co. Ltd. regelmäßig instandgehalten. Das Serviceteam wird die Böden mit dem Bona Power Scrubber und der Bona Deep Clean Solution gründlich reinigen und anschließend mit Bona Preserver Plus auffrischen und schützen. Für die tägliche Pflege werden Bona Premium Spray Mops, Bona Cleaners und Bona Cleaning Pads bereitgestellt, um ein durchgehend makelloses Erscheinungsbild zu gewährleisten.

"Angesichts des Schwerpunkts auf einer von Innovation und Nachhaltigkeit geprägten Zukunft war es für Bona naheliegend, bei der diesjährigen Weltausstellung als Sponsor mitzuwirken. Das Thema des Nordischen Pavillons, das auf die Gestaltung einer besseren Zukunft abzielt, entspricht den Kernwerten von Bona und unserer Vision, an der Spitze der Nachhaltigkeitstransformation unserer Branche zu stehen", sagt Pontus Forssell.

Bona und Okabe Co. Ltd haben ein spannendes halbes Jahr auf der Weltausstellung mit mehreren Veranstaltungen für VIP-Kunden, Architekten und Designer geplant. Am 8. Mai wird Okabe Co. Ltd. im Nordischen Pavillon eine spezielle Veranstaltung zum 10-jährigen Bestehen von Bona Certified Contractors ausrichten, zu der japanische Kunden, Partner, Architekten und Fachleute eingeladen werden, um die neuesten Innovationen des Unternehmens zu präsentieren. Darüber hinaus wird Bona im September seine Vertriebspartner aus der Asien-Pazifik-Region zu mehrtägigen Veranstaltungen und strategischen Diskussionen einladen.

Über Bona

Bona ist ein global aufgestelltes, familiengeführtes Unternehmen, das Produkte für die Installation, Renovierung, Pflege und Restaurierung von Premium-Böden liefert. Bona wurde 1919 gegründet und leistete Pionierarbeit in der Branche, indem es Produkte für die Veredelung und Pflege von Hartholzböden auf Wasserbasis anbot. Heute legt Bona größten Wert auf die Umweltverträglichkeit seiner Produkte und entwickelt hochwertige Systeme für die meisten Premium-Bodenbeläge wie Holz, Fliesen, Vinyl, PVC, Kautschuk und Laminat. Der Hauptsitz befindet sich in Malmö, Schweden, und das Unternehmen ist weltweit in über 90 Ländern durch 17 Tochtergesellschaften, 70 Distributoren, 4 Produktionsstätten und über 700 Mitarbeiter vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com.

Über Okabe

Okabe Co Ltd. wurde 1974 als Unternehmen für Gebäudeinstandhaltung gegründet. Seit 2008 ist Okabe Co Ltd. der landesweite Vertriebspartner für Bona. Der Hauptsitz befindet sich in Toyama mit einem Bona-Ausstellungsraum in Yokohama sowie zwei Schulungszentren in Yokohama und Osaka. Das Unternehmen vertreibt Bona-Produkte in ganz Japan. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte okabe1974.com.

Der Nordische Pavillon

Der von dem italienischen Architekten Michele De Lucchi und AMDL Circle entworfene und von RIMOND gebaute Nordische Pavillon wird eine 1.200 Quadratmeter große und 17 Meter hohe Holzkonstruktion sein, die Zeitlosigkeit und nachhaltiges Denken verkörpert. Er wird einen nordischen Ausstellungsbereich sowie ein Dach mit einem Restaurant und einem nordischen Garten beherbergen, zusätzlich zu weiteren Tagungsräumen und einem Business Center. Der gemeinsame Pavillon auf der Expo 2025 in Osaka bietet der Welt die Gelegenheit, am nordischen Modell von Vertrauen, Nachhaltigkeit und Innovation teilzuhaben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert.

