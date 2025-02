The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2025ISIN NameCH0262881458 PSP SWISS PROP. 15-25DE000A2E4CN9 AAREAL BANK MTN S.276XS2113662063 PORR 20/UND. FLRXS2107328374 QNB FINANCE 20/25 MTNXS1177459531 ENAGAS FINANC. 15/25DE000HLB4V47 LB.HESS.THR. IHS 19/25DE000LB1P0K0 LBBW STUFENZINS 18/25XS0885065887 EMIRATES 13/25 REGSXS1179424061 CITIGRP GL 15/25 FLR MTNDE000A352EK6 KRED.F.WIED.24/26 MTNDE000HLB46L5 LB.HESS.THR. ANL.23/25EU000A4DMKW6 ESM 24-06.02.25