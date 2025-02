PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in chinesischen Industriebetrieben hat sich zu Beginn des Jahres überraschend weiter verschlechtert. Eine Umfrage unter Einkaufsmanagern der Branche deutet auf kaum noch Wachstum hin. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" am Montag veröffentlichte Indikator fiel im Januar um 0,4 Punkte auf 50,1 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 50,6 Punkte gerechnet.

Der für Analysten und Entscheider wichtige Frühindikator liegt damit nur noch knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, ab der Statistiker von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben sprechen. Trotz staatlicher Bemühungen kommt die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt weiter nicht wirklich in Fahrt.

Der vom Magazin "Caixin" veröffentlichte Konjunkturindikator zeigt die Stimmung in den eher kleineren und privaten Industrieunternehmen. Zuvor hatte bereits der staatliche Einkaufsmanagerindex, der die Stimmung in größeren und staatlichen Unternehmen abbildet, ein schwaches Bild der konjunkturellen Lage gezeigt. Hier fiel der Konjunkturindikator im Januar um einen Punkt auf 49,1 Zähler und liegt so erstmals seit September wieder unter der Expansionsschwelle./jkr/jha/