DJ L'Oreal verkauft 2,3 Prozent Sanofi-Aktien an den Pharmakonzern

Von Pierre Bertrand

DOW JONES--L'Oreal verkauft einen Teil seiner Sanofi-Beteiligung für 3 Milliarden Euro an den französischen Pharmariesen. Der französische Kosmetikkonzern kündigte an, er werde etwa 29,6 Millionen Sanofi-Aktien für je 101,50 Euro an Sanofi zurückverkaufen. Das entspricht etwa 2,3 Prozent des gesamten Sanofi-Kapitals. Nach Abschluss der Transaktion sowie der Einziehung der Aktien wird L'Oreal noch etwa 7,2 Prozent des Aktienkapitals von Sanofi halten, so das Unternehmen.

Die Transaktion werde über einen außerbörslichen Blockhandel abgewickelt und in den nächsten Tagen abgeschlossen, so L'Oreal.

In einer separaten Mitteilung von Sanofi heißt es, das jetzt vereinbarte Geschäft sei Teil des kürzlich angekündigten Aktienrückkaufprogramms.

February 03, 2025 02:16 ET (07:16 GMT)

