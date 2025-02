Der Bad Homburger Gesundheitskonzern schärft weiter seinen Fokus auf die Kerngeschäfte Fresenius Kabi und Fresenius Helios. Mit dem vorzeitigen Ausstieg aus dem internationalen Projektgeschäft von Vamed beschleunigt das Unternehmen diesen Prozess. 2025 soll der Abschluss der Transaktion bereits erfolgen.Wie Fresenius am Montag mitteilte, will er stattdessen die Health Tech Engineering (HTE) vollständig an das deutsche Gesundheitsunternehmen Worldwide Hospital Group (WWH) verkaufen. Der Abschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...