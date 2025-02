Baar - Sika tätigt eine weitere Übernahme, diesmal in Singapur. Mit dem Kauf der Elmich Pte Ltd erweitert der Schweizer Bauzulieferer das Angebot an Dachsystemen vor Ort. Elmich sei ein führender Anbieter von begrünten Dächern und Flächen für urbane Räume, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Die Produkte des Unternehmens würden bereits in vielen Bauprojekten in Singapur und Australien eingesetzt. ?? ???????????????????????????? ?????????? ?????????? ...

