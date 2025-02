Der französische Kosmetikriese L'Oréal hat eine bedeutende Veränderung seiner Beteiligung am Pharmaunternehmen Sanofi bekannt gegeben. In einem außerbörslichen Blocktransfer werden rund 29,6 Millionen Aktien zu einem Preis von je 101,50 Euro an Sanofi selbst veräußert. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich auf etwa 3 Milliarden Euro und entspricht einem Anteil von 2,3 Prozent am Grundkapital des Pharmakonzerns. Nach Abschluss der Transaktion und der geplanten Einziehung der zurückgekauften Aktien wird L'Oréal weiterhin einen bedeutenden Anteil von 7,2 Prozent an Sanofi halten.

Auswirkungen auf den Aktienmarkt

Die Ankündigung dieser umfangreichen Transaktion hat bereits spürbare Auswirkungen auf den Börsenhandel gezeigt. Der Aktienkurs von Sanofi reagierte mit deutlichen Bewegungen und verzeichnete einen Rückgang von 3,95 Prozent. Im Handelsverlauf fiel die Aktie um 4,14 Euro auf 100,70 Euro. Die Transaktion fügt sich in die kürzlich von Sanofi angekündigte Strategie des Aktienrückkaufprogramms ein und soll in den kommenden Tagen zum Abschluss gebracht werden.

