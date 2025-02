Die jüngsten Quartalszahlen der DWS Group am vergangenen Donnerstag waren ein Befreiungsschlag für den Kurs. Auch am Freitag ging es weiter nach oben. Der Großteil der Analysten ist positiv gestimmt. Heute könnte es jedoch im Zuge des allgemeinen Marktgeschehens einen Dämpfer geben.Erstmals konnte die DWS Group 2024 mehr als eine Billion Euro an Vermögen verwalten. Beim Gewinn je Aktie nähert sich der Konzern der für 2025 ausgegebenen eigenen Guidance von 4,50 Euro. Es ist damit zu rechnen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...