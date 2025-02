Wiesbaden (ots) -Eine Studie des Berliner IGES Institutes im Auftrag der Krankenkasse DAK sorgt aktuell für Zündstoff. Wie der DAK-Vorstandsvorsitzende Andreas Storm erläuterte, sei in den kommenden 10 Jahren mit einem Anstieg der Sozialabgaben um bis zu 7,2 Prozent auf dann bis zu 49,7 Prozent zu rechnen. Für die Krankenkassenbeiträge rechne man mit einem Anstieg auf 20 Prozent, nochmals 2,5 Prozent mehr als heute. Angesichts der enormen Herausforderungen zur zukünftigen Finanzierung des Gesundheitssystems forderte der Kassenchef eine "Zeitenwende für Gesundheit und Pflege"."Dieser Forderung können wir uns nur anschließen", teilen anlässlich der erschreckenden Prognosen die Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Osteopathen Deutschland, Prof. Marina Fuhrmann und die Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Osteopathie, Christine Berek als Sprecherinnen der Osteopathie-Allianz mit.Es sei höchste Zeit, in der Gesundheitsversorgung vorhandene Potenziale bestmöglich zu heben. Neben den explodierenden Kosten spitze sich nämlich auch der Fachkräftemangel zu, exemplarisch sei die bereits heute teils prekäre Haus- und Fachärzteversorgung genannt. Als wichtigen Beitrag für eine zukunftsfeste Aufstellung der Gesundheitslandschaft führt die Osteopathie-Allianz unbedingt eine optimale Verzahnung aller Akteure im Gesundheitswesen an."Dazu zählen wir die längst überfällige berufsgesetzliche Regelung der Osteopathie", machen Prof. Marina Fuhrmann und Christine Berek deutlich. Immerhin gebe es laut einer Forsa-Studie aus 2024 bundesweit über 10.000 qualifiziert ausgebildete Osteopathinnen und Osteopathen. Man könne sich angesichts der wachsenden Herausforderungen nicht länger leisten, diese weiterhin links liegen zu lassen und nicht optimal einzubinden. Dafür bedürfe es aber klarer gesetzlicher Vorgaben zu Ausbildung und Qualifikation und die Berufsbezeichnung "Osteopath/-in" müsse zwingend im Sinne der Patientensicherheit und Versorgungssicherheit an hohe Qualitätsstandards gekoppelt werden. Viele europäische Nachbarländer seien hier schon weiter, Osteopathie gesetzlich längst geregelt und etabliert."Wenn man verstärkt auf Integrative Medizin setzt, in der jede Medizinform bestmöglich verzahnt ihre Potenziale ausspielen kann, wäre schon viel erreicht. Hier könnte die Osteopathie mit einem klaren gesetzlichen Rahmen einen wertvollen Beitrag leisten", so die beiden Sprecherinnen.Beide betonen, dass es zudem eines grundlegenden Umdenkens bedarf, weg von der teuren Behandlung von Symptomen hin zu einem Hauptaugenmerk auf Prävention."Durch verstärkte Prävention lassen sich Studien zufolge mehr als 10 Milliarden Euro jährlich im Gesundheitssystem einsparen. Wir brauchen daher einen Paradigmenwechsel hin zu Gesunderhaltung und zur Vermeidung der Entstehung von Krankheiten anstatt eines nicht mehr zu finanzierenden Reparaturbetriebs", unterstreichen Prof. Marina Fuhrmann und Christine Berek.Pressekontakt:Michaela WehrTel. 0 15 20 / 2 14 71 05presse@osteopathie.deOriginal-Content von: Verband der Osteopathen Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79623/5962550