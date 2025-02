BERLIN (dpa-AFX) - In Berlin sind für heute mehrere Demonstrationen im Rahmen des CDU-Parteitags angekündigt. Rund um die Messehalle CityCube im Bezirk Berlin-Charlottenburg sind nach Angaben eines Polizeisprechers elf verschiedene Kundgebungen geplant. Nicht alle Demonstrationen richten sich gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD. Die Themen sind vielfältig.

Für die Demonstration von Fridays for Future, die um 10 Uhr beginnen soll, sind laut Polizeiangaben 200 Menschen angemeldet.

Noch mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnten zur Demonstration mit dem Namen "Protest zum CDU Bundesparteitag - Gegen Faschismus, Queer-, Trans- und Frauenfeindlichkeit - für progressive statt rechtskonservative Politik!" kommen. Laut Polizei wurden von einer Privatperson 350 Menschen angemeldet.

Die Entwicklungsorganisation Oxfam rief zur Kundgebung für eine Milliardärssteuer auf.

Plan sieht Zurückweisungen an den Grenzen vor



Die CDU will bei ihrem Wahlparteitag ein "Sofortprogramm" mit den Migrationsplänen von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz verabschieden. Das Papier enthält den Fünf-Punkte-Plan von Merz, der Zurückweisungen an den Grenzen und dauerhafte Grenzkontrollen vorsieht. In vielen Städten in Deutschland haben Menschen am Wochenende gegen Rechtsextremismus und eine Zusammenarbeit mit der AfD demonstriert./bum/DP/jha