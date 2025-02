Stuttgart (ots) -An die Redaktionen Kultur, Medien, Gesellschaft, UnterhaltungVom Polizist zum Austernfischer: Aufbruch nach SchottlandDoku-Porträt aus der Reihe "Echtes Leben" / ab dem 3. Februar 2025 in der ARD Mediathek verfügbar und am 4. Februar 2025 um 23:35 Uhr im ErstenNach einer Lebenskrise beginnt Lars auf einer schottischen Insel mit seiner Frau Sandy und seinem kleinen Sohn ein anderes Leben. Von seinem Schwiegervater will der Polizist alles über die Austernzucht lernen. Ein Abenteuer beginnt, zweieinhalb Fährstunden vom Festland entfernt. Die 30-minütige Doku aus der Reihe "Echtes Leben" ist ab dem 3. Februar 2025 in der ARD Mediathek verfügbar und wird am 4. Februar 2024 um 23:35 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Als Polizist in München bemerkt Lars, dass immer mehr Menschen den Respekt im Umgang miteinander vermissen lassen. Er will der Großstadt entfliehen. Seine Frau Sandy willigt ein. Sie werden mit ihrem Sohn auf eine einsame Insel vor der Küste Schottlands ziehen. Sandy ist dort aufgewachsen. 120 Einwohner:innen, ein Laden, ein Café - viel mehr gibt es nicht. Ist es das, was der umtriebige und gesellige Lars sucht? Lars' Schwiegervater betreibt auf der Insel eine Austernzucht. Lange suchte der Schwiegervater einen Nachfolger bis Lars die Idee hatte, bei ihm einzusteigen.Die Vergangenheit reist mitIm Sommer fühlt sich das Leben auf der Insel an wie Ferien. Doch im Winter "kommen die Dämonen", wie die Inselbewohner sagen. Auch Lars kämpft mit seiner Vergangenheit. Nach einer schwierigen Trennung vor vielen Jahren sieht er seine beiden großen Kinder kaum noch, am Ende verliert er den Kontakt zu ihnen. Der Nattheimer ist auf der Ostalb großgeworden. Er ist im Schwimmverein, macht eine Lehre zum Metzger. Eigentlich soll Lars das Geschäft übernehmen. Doch er geht zur Marine, arbeitet als Koch, wird Offizier, später Polizist. Nun wird er Austernzüchter. Der Winter auf der Insel ist hart, oft tosen Stürme. Auch Sandy hat nur noch wenig Zeit, denn sie fängt wieder an im Homeoffice zu arbeiten. Lars verbringt nun viel Zeit mit seinem kleinen Sohn.Fotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Madeleine Hellmann, 0711 929 11112, madeleine.hellmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/5962575