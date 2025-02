© Foto: ZUMAPRESS.com | Jaque Silva - picture alliance

SoftBank und OpenAI gründen ein KI-Joint-Venture in Japan, während SoftBank zum größten OpenAI-Investor aufsteigen könnte.SoftBank setzt auf künstliche Intelligenz und geht eine milliardenschwere Partnerschaft mit OpenAI ein. Laut einer gemeinsamen Ankündigung am Montag wird der japanische Technologiekonzern jährlich 3 Milliarden US-Dollar für den Zugang zu OpenAIs KI-Technologie ausgeben. Gleichzeitig gründen die beiden Unternehmen das Joint Venture "SB OpenAI Japan", das die KI-Technologie von OpenAI exklusiv für Großunternehmen in Japan vermarkten soll. SoftBank sichert sich privilegierten Zugang zu OpenAIs KI-Werkzeugen Im Rahmen des Deals erhalten SoftBank und seine Tochterunternehmen …