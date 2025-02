Berlin (ots) -Angesichts großer Qualitätsunterschiede bei der Behandlung von Krebserkrankungen rät die AOK Betroffenen, sich vor einer anstehenden Operation über Fallzahlen, Behandlungsergebnisse und die Zertifizierung von behandelnden Kliniken zu informieren. "Die Ende letzten Jahres beschlossene Krankenhausreform stellt die Weichen in Richtung einer qualitätsorientierten Konzentration der Versorgung und wird die Situation perspektivisch verbessern. In der aktuellen Versorgungsrealität sehen wir leider nach wie vor ein Nebeneinander von Gelegenheitsversorgung und Spitzenmedizin", betont die Vorständin des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann, anlässlich des morgigen Weltkrebstages. Sie verweist auf den Gesundheitsnavigator der AOK, der jetzt aktualisierte Daten zu Fallzahlen, zur Zertifizierung von Kliniken durch die Deutsche Krebsgesellschaft und zu Behandlungsergebnissen einzelner Kliniken bei Prostatakrebs-Operationen bietet.Die im Gesundheitsnavigator angezeigten Fallzahlen der einzelnen Kliniken speisen sich aus den jährlichen Qualitätsberichten der Krankenhäuser, die im Rahmen der gesetzlichen Qualitätssicherung veröffentlicht werden müssen. Sie sind Ende Januar auf den neuesten Stand gebracht worden. Bei der Suche nach Krebs-Behandlungen zeigt das Suchportal der AOK zudem an, welche Kliniken aktuell von der Deutschen Krebsgesellschaft als Krebszentren zertifiziert worden sind. Sie müssen besonders hohe fachliche Anforderungen erfüllen und zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass verschiedene Abteilungen und niedergelassene Experten vernetzt zusammenarbeiten. "Patientinnen und Patienten, die in zertifizierten Krebszentren behandelt werden, haben laut Studienergebnissen für Deutschland eine höhere Überlebenschance als Menschen, die in nicht zertifizierten Kliniken behandelt werden", hebt AOK-Vorständin Reimann hervor. "Die Evidenz ist eindeutig. Die Zertifizierung sollte daher ein zentrales Entscheidungskriterium bei der Wahl der Klinik für Patientinnen und Patienten sowie für einweisende Ärztinnen und Ärzte sein."Große Unterschiede bei Ergebnissen von Prostatakrebs-OperationenNeben diesen Informationen, die auch in anderen Suchportalen wie dem Bundes-Klinik-Atlas abrufbar sind, enthält der Gesundheitsnavigator zudem exklusive Auswertungen der AOK zur Behandlungsqualität einzelner Kliniken für insgesamt 13 Behandlungen. Darunter ist auch die operative Entfernung der Prostata wegen Prostatakrebs. Dieser Eingriff ist in Deutschland im Jahr 2023 etwa 32.000 Mal durchgeführt worden. "Unsere Auswertung zeigt große Unterschiede bei den Behandlungsergebnissen der einzelnen Krankenhäuser", berichtet Reimann. So waren im Durchschnitt 13,4 Prozent der operierten Männer von Komplikationen betroffen. Die Komplikationsrate lag im Fünftel der Kliniken, die in der Auswertung überdurchschnittlich abgeschnitten haben, bei nur 7,7 Prozent, während sie im Fünftel der schlechtesten Kliniken bei 22,9 Prozent lag. "In den schlecht abschneidenden Kliniken war also fast ein Viertel der Patienten von einer Komplikation betroffen", so Reimann.Die Auswertung basiert auf dem Verfahren zur "Qualitätssicherung mit Routinedaten" (QSR), das vom Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) zusammen mit medizinischen Expertenpanels kontinuierlich weiterentwickelt wird. In die WIdO-Auswertung konnten knapp 16.200 Fälle von AOK-Versicherten aus den Jahren 2020 bis 2022 einbezogen werden, die in 181 Kliniken operiert worden sind. Die Fälle sind jeweils ein Jahr lang "nachbeobachtet" worden, um die später auftretenden Komplikationen zu ermitteln.Unterschiedliche Patienteneigenschaften für fairen Vergleich berücksichtigtAusgewertet wurde unter anderem der Anteil der Patienten, bei denen innerhalb von 30 Tagen nach der Operation eine Bluttransfusion notwendig war, die auf starke Blutungen im Nachgang zur OP schließen lässt. Dies betraf immerhin 3,3 Prozent aller Patienten. Ebenfalls mit in die Bewertung eingeflossen ist der Anteil ungeplanter Folge-OPs im ersten Jahr nach der ersten Operation. Sie war bei einem relativ hohen Anteil von 7,3 Prozent der Operierten notwendig. Von sonstigen Komplikationen wie einer Sepsis, einem Schock oder akutem Nierenversagen im Zuge der Prostata-OP waren 5,8 Prozent der Patienten betroffen. Um einen fairen Klinikvergleich zu garantieren, sind unterschiedliche Patienteneigenschaften wie Alter, Geschlecht oder Vorerkrankungen bei der Bewertung berücksichtigt worden.Pro 1.000 Patienten könnten 105 Komplikationen vermieden werdenDie Kliniken, die im QSR-Verfahren überdurchschnittlich abschneiden und besonders geringe Komplikationsraten aufweisen, werden im Gesundheitsnavigator der AOK mit drei "AOK-Lebensbäumen" gekennzeichnet, Kliniken mit durchschnittlichen Ergebnissen erhalten zwei Lebensbäume und unterdurchschnittlich abschneidende Krankenhäuser nur einen Baum. Statistisch betrachtet könnten pro 1.000 Patienten 105 Komplikationen vermieden werden, wenn die OP in einer Klinik mit überdurchschnittlicher Qualität stattgefunden hätte. Die Auswertung zu Prostatakrebs-Operationen hat gewisse Einschränkungen: So werden ausschließlich Komplikationen der Operation bis zu einem Jahr abgebildet. Die Qualität der Harnblasenentleerung nach der Operation sowie eine mögliche Inkontinenz oder Impotenz kann das WIdO mangels verlässlicher Daten nicht auswerten. "Trotzdem sind diese exklusiven Qualitätsinformationen eine wertvolle Orientierungshilfe für Patienten, die vor einer planbaren OP stehen", betont Carola Reimann. "Sie gehen über die Qualitätsinformationen hinaus, die im Bundes-Klinik-Atlas angeboten werden. Gerade bei Krebs-OPs lohnt es sich für die Patienten, auch längere Fahrtzeiten in Kauf zu nehmen, um eine optimale Behandlung zu erhalten."Zum Gesundheitsnavigator der AOK: www.aok.de/gesundheitsnavigatorHinweis für die Redaktionen: Liste der "Top-Kliniken" für Prostatakrebs-OperationenIm Presse- und Politikportal der AOK unter www.aok.de/pp/bv/ finden Sie eine bundesweite Liste der "Top-Kliniken" für Operationen zur vollständigen Entfernung der Prostata bei Prostatakrebs, die die AOK zusammengestellt hat. Sie enthält die Kliniken mit den höchsten Fallzahlen und mit überdurchschnittlicher Bewertung im Verfahren zur Qualitätssicherung mit Routinedaten (http://www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de/). Zudem sind nur Klinken verzeichnet, die von der Deutschen Krebsgesellschaft (https://www.krebsgesellschaft.de/deutsche-krebsgesellschaft/zertifizierung.html) als Prostatakrebszentrum zertifiziert sind. Die vollständige Liste aller zertifizierten Zentren findet sich unter www.oncomap.de.Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 1563042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8697/5962612