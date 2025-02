Baierbrunn (ots) -Ein Unfall, ein beschädigtes Rückenmark und eine ungeahnte Möglichkeit: Die neueste Folge von "Taxi ins Mich" erklärt jungen Zuhörer:innen, was es bedeutet, querschnittsgelähmt zu sein - und zeigt, wie Wissenschaft Leben verändern kann.Was passiert im Körper bei einer Querschnittslähmung? Und wie könnten elektrische Impulse dabei helfen, dass man seine Beine trotzdem irgendwann vielleicht wieder bewegen kann? Diesen Fragen widmen sich Ärztin Toni und die Kinder Tessa, Yassin und Ella in der neuen Episode des beliebten Hörspiel-Podcasts "Taxi ins Mich", dem Hörspielpodcast für Kinder vom Apotheken Umschau-Audioangebot gesundheit-hören. Spielerisch und mit viel Einfühlungsvermögen erkunden sie mit Tonis Nano-Taxi den Körper von Dennis, der früher mal ein erfolgreicher Stabhochspringer war und nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt. Ihr Ziel: herausfinden, ob und wie elektrische Impulse helfen könnten, gelähmte Muskeln wieder zu bewegen. Dabei lernt das Team, wie unser Nervensystem funktioniert und was moderne Technologien wie Elektrostimulation leisten können.Das Abenteuer: eine Reise ins Rückenmark und darüber hinausIn der neuen Folge lernen die jungen Zuhörer:innen Dennis kennen, der an Tessas, Yassins und Ellas Schule von seiner Querschnittslähmung erzählt. Mit Tonis Nano-Taxi erkunden die Kinder zuerst die intakten Bereiche des Rückenmarks und wagen sich später auch in die "Geisterstadt" - so nennt Dennis den Teil seines Körpers unterhalb des elften Brustwirbels, wo sein Rückenmark fast durchtrennt ist. Sie besuchen die beschädigte Stelle des Rückenmarks und testen schließlich mit einem elektrischen Impuls, ob ein Muskel in Dennis' Bein wieder reagieren kann - mit einem überraschenden Ergebnis. Während Dennis draußen mit Spannung wartet, erleben Toni und die Kinder ein Abenteuer voller wissenschaftlicher Erkenntnisse.Spannende Wissensvermittlung mit Fantasie und HerzMit viel Humor und anschaulichen Beschreibungen gelingt es "Taxi ins Mich", jungen Zuhörer:innen komplexe medizinische Themen näherzubringen. Dank charmanter Figuren, fantasievoller Szenerien und der unverwechselbaren Stimme von Shary Reeves als Host werden medizinische Themen für Kinder lebendig und begreifbar.Was die vier Held:innen von Taxi ins Mich bei Ihrer Reise in das Rückenmark so alles erleben, gibt es ab sofort zu hören unter www.apotheken-umschau.de und überall, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify (https://open.spotify.com/show/7DKejGLA3ToE2gKw0Tr9pK) oder Apple Podcasts. (https://podcasts.apple.com/us/podcast/taxi-ins-mich-%7C-der-h%C3%B6rspiel-podcast-f%C3%BCr-kinder-von-medizini/id1748990050)Alle Folge von Taxi ins Mich- Folge 1 (01.06.24) Das Wundertaxi- Folge 2 (01.07.24) Hick, hicks, hurra- Folge 3 (01.08.24) Purzelbäume im Bauch- Folge 4 (01.09.24) Blau, grün, gelb- Folge 5 (01.10.24) Ein winzig kleiner Zeh- Folge 6 (01.11.24) Kleiner Pieks, große Wirkung- Folge 7 (01.12.24) Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen!- Folge 8 (01.01.25) Heiser bis wolkig- Folge 9 (01.02.25) Es zuckt- Folge 10 (01.03.25) Ich sehe was, das du nicht siehst- Folge 11 (01.04.25) Hatschi, der Frühling ist da- Folge 12 (01.05.25) Was uns Bauchschmerzen machtTaxi ins Mich auf einen BlickDer Erklär-Hörspiel-Podcast von medizini und gesundheit-hören führt junge Zuhörer:innen auf kindgerechte Weise durch den menschlichen Körper. Aufwendig von der Agentur Wake Word produziert, erscheint jeden Monat eine neue Folge, die thematisch von einem medizini-Heft begleitet wird. Mit hörspielartigen Kinder-Dialogen, der Journalistin und Moderatorin Shary Reeves als Host sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Spannung und Phantasie beim Zuhören und macht aus Gesundheitsaufklärung ein besonderes Hörerlebnis für Kinder.Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5962610