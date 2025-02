Eine Kombination aus Quantenmagnetometrie und KI soll schnelle und fundierte Entscheidungen darüber ermöglichen, ob gebrauchte Batteriezellen - etwa aus Elektroautos - noch weiter genutzt werden können, zum Beispiel in stationären Speichersystemen von Photovoltaik-Anlagen. Ein Konsortium von Firmen und Forschungseinrichtungen arbeitet an einem Verfahren, mit dem sich schnell und zuverlässig entscheiden lässt, ob gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien noch für weitere, so genannte Second-Life-Anwendungen geeignet sind oder ob sie in die Wiederverwertungsanlage gehören. Es geht also, kurz gesagt, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...