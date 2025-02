BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat vor einem Treffen der EU-Führungsspitzen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer für mehr Zusammenarbeit geworben. Das Vereinigte Königreich sei zwar nicht mehr in der EU, aber weiterhin Teil Europas, sagte die frühere estnische Ministerpräsidentin in einer Rede vor EU-Botschaftern in Brüssel. Es gebe viel, was man gemeinsam tun könne. Mehr Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung zum Beispiel sei entscheidend und der logische nächste Schritt.

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten wollen sich heute Abend in Brüssel zu einem Arbeitsabendessen mit Starmer treffen. Die Zusammenkunft ist die erste dieser Art seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU vor fünf Jahren. Bei den Gesprächen soll es angesichts der Bedrohungen durch Russland vor allem um die Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung gehen. Vor dem Abendessen mit Starmer wollen die EU-Spitzen zunächst unter sich beraten.

EU-Staaten befürchten Rosinenpickerei



Umstritten in der EU ist vor allem, ob es mit Großbritannien eine enge Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung geben kann, wenn sich das Land gleichzeitig bei Themen wie Migration und Handel eher abgrenzt. Insbesondere Frankreich bremst deswegen bislang bei Verhandlungen.

Bei den Gesprächen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten soll es im Laufe des Tages auch um die Frage nach dem Umgang mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump und dem Risiko eines Handelskriegs gehen. Der Republikaner hat im Wahlkampf angekündigt, auf Importe aus der EU und anderen Ländern neue Zölle einführen zu wollen. Auf Einfuhren aus Kanada, Mexiko und China wurden bereits am Wochenende neue Zölle verhängt./aha/DP/ngu