Osnabrück/Berlin (ots) -Gemeinsam mit einem breiten Bündnis von 145 Organisationen veröffentlicht die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes einen Offenen Brief anlässlich des heutigen CDU-Parteitags (https://www.tdh.de/was-wir-tun/arbeitsfelder/kinderrechte/meldungen/einstehen-fuer-die-menschenrechtliche-brandmauer-fluechtlingsschutz-und-menschenrechte-sind-teil-unserer-demokratie/)Statement von Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes:"Wir appellieren an die CDU, auf ihrem Parteitag ein Sofortprogramm zu beschließen, das die Kinderrechte achtet und stärkt. Die Zurückweisung von Geflüchteten an den Grenzen, pauschale Inhaftierungen auch von Kindern und ihren Familien oder die Beendigung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten, gehören definitiv nicht dazu. Dass derartige Vorschläge in der letzten Woche von der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag mit den Stimmen einer antidemokratischen Partei beschlossen werden sollten, ist ein Tabubruch und eine Gefahr für Kinderrechte.Wir appellieren an die CDU: Bekennen Sie sich zur menschenrechtlichen Brandmauer und stehen Sie mit uns ein für ein gesellschaftliches Miteinander, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Kinderrechte. Denn jedes Kind zählt, egal woher es kommt!"Weitere InformationenTerre des Hommes hat zur Bundestagswahl die Kampagne "Deine Stimme für Kinderrechte" (https://www.tdh.de/mitmachen/kampagnen/deine-stimme-fuer-kinderrechte/) gestartet. Dort vergleicht Terre des Hommes, was die Parteien in ihren Wahlprogrammen zu einigen Themen sagen, die für Kinder wichtig sind.Um den Forderungen Deutlichkeit zu verleihen, ruft Terre des Hommes gemeinsam mit zahlreichen Organisationen zur Teilnahme an einer Großdemonstration in Berlin auf:Mutig. Menschlich. Miteinander. Kundgebung für unsere Demokratie | 16. Februar 2025 (https://gemeinsam-hand-in-hand.org/)Auch in zahlreichen weiteren Städten finden Proteste für Menschlichkeit und Demokratie statt, an denen sich Terre des Hommes Gruppen beteiligen. Eine Übersicht, die regelmäßig aktualisiert wird, finden Sie hier. (https://www.tdh.de/mitmachen/kampagnen/gegen-menschenfeindlichkeit-uebersicht-demonstrationen-gegen-rechts-in-deutschen-staedten/)Pressekontakt:Verantwortlich: Terre des HommesFür Rückfragen und Interviews:Wolf-Christian Ramm, 0541 / 71 01-158, c.ramm@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/5962662