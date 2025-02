FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2290 (1950) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HSBC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 910 (830) PENCE - GOLDMAN CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 32 (34) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS SEGRO TO 'HOLD' - PRICE TARGET 685 PENCE - HSBC RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' - PRICE TARGET 1156 PENCE - HSBC RAISES BRITISH LAND TO 'BUY' - PRICE TARGET 450 PENCE - HSBC RAISES HAMMERSON TO 'BUY' - PRICE TARGET 373 PENCE - JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 5.50 (5) EUR - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 220 (225) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 3650 (3450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 900 (790) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2100 (1750) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 1450 (1400) PENCE - 'OUTPERFORM'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob