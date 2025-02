Kitzbühel (ots) -Unter dem Motto "150 Jahre, drei Zeitalter, ein Hotel" wurde die Geschichte des Hauses gefeiert, das nach der Revitalisierung durch den JP Hospitality Investors Club in neuem Glanz erstrahlt. Prominente und Gäste kamen zusammen, um die feierliche Eröffnung inmitten der Gamsstadt zu erleben.Wenige Wochen nach der Eröffnung wurde das HENRI Country House Kitzbühel nun bei einer großen Eröffnungsfeier offiziell eingeweiht - mit prominenten Gästen wie der ehemaligen deutschen Skirennläuferin und Olympiasiegerin Maria Riesch, Sandra Abt (GF AlpenHerz Trachtenmanufaktur), Christian Gries (Eigentümer DEPOT), Markus Bodner (KTC Präsident), Herbert Günter und Christine Exenberger (Organisatorin Kitzbühel Tennis Trophy, Alpenralley & Hahnenkammrennen), Adi Hengstberger mit Ehefrau Daniela Eagles sowie Nicoletta von Plumm Kitzbühel Tourismus und Christian Flühr (neuer Weltrekordhalter). Bei traditionellem Tiroler Schmaus, edlen Weinen und packender Musik verwandelte sich das HENRI Country House in einen Ort des geselligen Beisammenseins und einer lebendigen Party, die bis in die frühen Morgenstunden andauerte. Die unbeschwerte Stimmung, das abwechslungsreiche Programm und die herzliche Gastfreundschaft von HENRI machten den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.Visionäres Konzept trifft auf TraditionHENRI-Geschäftsführer Eckart Buss unterstrich in seiner Ansprache neben der Bedeutung des Tiroler Traditionsstandortes für die Markenentwicklung auch die Philosophie der Expansion: "Bei HENRI ist es uns stets wichtig, Bestandsimmobilien mit einem besonderen, nachhaltigen Ansatz weiterzuentwickeln. Wir verbinden das Beste aus Tradition und Innovation, um außergewöhnliche Standorte zu schaffen, die nicht nur in die Region passen, sondern sie auch bereichern. So hauchen wir im Sinne der Nachhaltigkeit einzigartigen Hotels neues Leben ein und gestalten sie für die Zukunft."Lukas Euler-Rolle, Geschäftsführer von JP Hospitality, erklärte die Idee hinter dem JP Hospitality Investors Club, der das neue Hotel ermöglichte: "Unser Konzept basiert darauf, bestehende und in die Jahre gekommene Hotels in Top Destinationen mit viel Potenzial zu erwerben und sie in Zusammenarbeit mit starken Partnern wie HENRI neu zu beleben. Es ist eine Win-Win-Situation - für Investoren, Betreiber, die Stadt und natürlich die Gäste."Dank des Engagements der HENRI Gruppe und JP Immobilien erstrahlt das Hotel nun in neuem Glanz. Euler-Rolle bedankte sich herzlich bei allen Beteiligten und insbesondere bei den Investoren der ersten Finanzierungsrunde des JP Hospitality Investor Clubs sowie dem Co-Investor "Atara", die dieses Projekt möglich gemacht haben.Auch Hoteldirektorin Susanne Grill zeigte sich begeistert: "Es ist mir eine große Freude, dieses einzigartige Haus in Kitzbühel führen zu dürfen. Mit seinem hippen, trendigen Konzept füllt HENRI eine echte Marktlücke in der Region. Wir bieten eine perfekte Kombination aus lässigem Boutique-Stil und herzlicher Gastfreundschaft."Ein Wohlfühlort im Herzen von KitzbühelDas HENRI Country House Kitzbühel, zentral an der Uferpromenade gelegen, haucht einem der ältesten Hotels der Alpenstadt neues Leben ein. Mit 77 individuell gestalteten Zimmern, charmanten Salons und dem modernen HENRI SPA & GYM vereint das Boutique-Hotel 150 Jahre Tiroler Gastlichkeit mit zeitgemäßer Lässigkeit. Die drei Gebäudeteile - "Kaiser", "Streif" und "Ache" - verbinden gekonnt historische Eleganz mit alpiner Gemütlichkeit und laden Gäste ein, in entspannter Atmosphäre die Tradition und den Stil Kitzbühels zu erleben.Weitere Informationen zum HENRI Country House Kitzbühel und seinen Angeboten finden Sie hier. (https://www.henri-hotels.com/kitzbuehel.html)Pressekontakt:Michaela StörrPresse & KommunikationDSR Hotel Holdingmobil: +49 179 / 7381781E-Mail: m.stoerr@dsr-hotelholding.deOriginal-Content von: DSR Hotel Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126836/5962749