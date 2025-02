Völklingen (ots) -Als Arbeitgeber sehr beliebtBereits im vierten Jahr in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 für seine Arbeitgeberqualitäten auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu als "Top Company" ausgezeichnet. Mitarbeiter können dort angeben, wie zufrieden sie mit ihrem Arbeitgeber sind.Mit einer konstant hohen Gesamtwertung von 4,3 der 5 möglichen Punkte positioniert sich Globus Baumarkt weiterhin nahezu einen ganzen Bewertungspunkt über dem Durchschnitt der Handelsbranche. "Ein starkes Zeichen für die hohe Zufriedenheit und Wertschätzung der Mitarbeiter, die besonders positiv die Unternehmenskultur, Arbeitsumgebung, Vielfalt und Image bewerten", sagt Pia Frey, Geschäftsführerin Finanzen und Personalmanagement bei Globus Baumarkt."Wir möchten nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern eine langfristige Perspektive sein", ergänzt Pia Frey. "Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, eine ausgewogene Work-Life-Balance und attraktive Mitarbeitervorteile sind daher fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. So schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem die Mitarbeiter sich wohlfühlen und beruflich wachsen können. Die vielen positiven Bewertungen auf kununu bestärken uns darin, diesen Weg konsequent weiterzugehen."Noch näher an den Kunden über TikTokUnterhaltsame Einblicke in die Globus Baumärkte mit ihren Teams erhält man seit Anfang 2025 auch über das neue TikTok-Profil, in dem viele Mitarbeiter aktiv mitwirken. Auf diesem Kanal präsentieren sie ihren Kunden Do-it-yourself-Ideen, Lustiges und Originelles aus dem Baumarkt-Leben."Auf TikTok steht für uns die kreative Inszenierung unserer Produkte und Services an erster Stelle. Wir zeigen dort Videos und Challenges um mit unseren Kunden direkt in Dialog zu treten - nahbar, authentisch und voller überraschender Ideen", sagt Sarah Schmitt, Referentin Social Media und Content Marketing bei Globus Baumarkt. Mit TikTok ergänzt das Unternehmen seine Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook und LinkedIn und unterstreicht damit die Nähe zu den Kunden."Gemeinsam immer eine Idee besser"Auch in Zukunft wird Globus Baumarkt gemäß seinem Arbeitgebermarken-Claim "Gemeinsam immer eine Idee besser" in Maßnahmen investieren, die das Arbeitsumfeld weiter verbessern, den Teamgeist stärken und berufliche Entwicklungen fördern. Ziel ist es, ein überdurchschnittlich attraktiver Arbeitgeber für bestehende Mitarbeiter und neue Talente zu bleiben.Globus Baumarkt bei TikTok unter www.tiktok.com/@globus.baumarktAktuelle Stellenangebote bei Globus Baumarkt unter www.globus-baumarkt.de/jobsGlobus Fachmärkte GmbH & Co. KGDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 13. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2023 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlags zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Beim Kundenmonitor Deutschland 2024 landete Globus Baumarkt in mehreren Kategorien auf Platz eins, darunter "Aktiver Einsatz für Umweltschutz", "Warenpräsentation", "Auffindbarkeit der Produkte im Markt" und "Weiterempfehlung".Außerdem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Fachmärkte mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.deWeitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/pressePressekontakt:Diana Doriguzzipresse@globus-fachmaerkte.deOriginal-Content von: Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/5962807