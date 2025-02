Berlin (ots) -Der Super Bowl LIX steht an und mit ihm das Hype House 2025: ein jährliches Streamingformat, mit dem das Football-Bromance-Netzwerk um Patrick "Coach" Esume und Björn Werner in der Super-Bowl-Woche die American Football Community in Deutschland anheizt. Den Stream vom 03. bis zum 08. Februar von 16:00 bis 23:00 Uhr nutzt Football Bromance auch, um abseits vom Spielfeld seine Community zu einer Spendenaktion für den MPS e. V. aufzurufen.Der Countdown läuft - deutschlandweit freuen sich Menschen auf den Super Bowl LIX zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs und munkeln über die Halftime Show. Damit geht auch das Erfolgsformat Hype House von Football Bromance in die nächste Runde. Bei diesem Streamingformat (http://www.twitch.tv/footballbromance)bereiten sich die Bromance-Stars um Patrick Esume und Björn Werner live vor Ort in New Orleans - wie jedes Jahr vom Austragungsort des Super Bowl aus - auf das Massenevent vor. Dabei sprechen sie mit VIPs der deutschen American-Football-Szene und darüber hinaus. Mit ihren Aktionen unterhalten sie sportbegeisterte Fans, bringen aber auch den Sport und das Regelwerk Menschen näher, die ihn abseits des Superbowls nicht verfolgen, aber das Finalspiel der NFL-Saison als Gemeinschaftsaktivität schauen möchten."Ungefiltert, leidenschaftlich und begeisternd - unser Hype House ist die perfekte Einstimmung auf den Superbowl im Streamformat", erklärt Sami Chourbaji, CEO der Bromance Sports GmbH, die hinter den Aktivitäten der Football Bromance steckt. "Wir geben den Fans in der Super Bowl Week das Gefühl, live in den USA mit dabei zu sein und Zeit im Wohnzimmer mit ihren Helden zu verbringen. Dabei sprechen wir nicht nur über American Football und den Super Bowl, sondern tauschen uns auch über ganz persönliche Themen aus, was das Hype House sportartenübergreifend einzigartig macht."Ausgewogenes Programm aus Sport, Spaß und StarsAuf dem Programm für das Hype House stehen unter anderem auch in diesem Jahr wieder die sogenannten Brolympics sponsored by FitX, bei denen die Bewohner der Hype Houses gemeinsam mit ihren Gästen einzeln oder im Team spielerisch gegeneinander antreten. Bei weiteren Challenges, Analysen, VIP-Interviews und der Teilnahme an der Super Bowl Opening Night stimmt sich die Community auf das bevorstehende Spiel ein. Über die Kanäle von Football Bromance geht die Hype House Party auch auf YouTube, Instagram, TikTok und dem Bromance Podcast weiter. Die Football Bromance streamt via Twitch aus dem Hype House von Montag bis Samstag, 16:00 bis 23:00 Uhr. Der Stream ist öffentlich und kostenlos. In den vergangenen beiden Jahren griffen durchschnittlich rund drei Millionen Nutzerinnen und Nutzer live auf den Stream zu.Guter Zweck: Spendenaktion für den MPS e. V.Wie viele NFL-Teams geht auch Football Bromance abseits des Sportvergnügens soziale Themen an - und aktiviert dazu ihre Community: Bei einer Spendenaktion (https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/48395-bromance-sports-spendenaktion) für den MPS e. V. wurden bereits mehr als 80.000 Euro für den guten Zweck eingenommen. Während des Hype House Streams wird die Bromance ihre Community noch einmal auf die Möglichkeit zur Spende aufmerksam machen - gespendet werden kann noch bis zum 09. Februar. Der MPS e. V. ist eine Selbsthilfeorganisation, die sich für Betroffene der heute noch unheilbaren Stoffwechselkrankheit Mukopolysaccharidosen (MPS) einsetzt. Mit dem MPS e. V. wählt Football Bromance bereits zum wiederholten Mal ein soziales Spendenziel für Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind.Football Bromance mit Patrick "Coach" Esume und Björn WernerWer in Deutschland American Football verfolgt, kommt nicht an Patrick "Coach" Esume und Björn Werner vorbei. Nach ihren erfolgreichen Profikarrieren sind sie als Football Bromance - anfangs mit ihrem gleichnamigen Podcast, mittlerweile mit einem ausgewachsenen VIP-Netzwerk und unterschiedlichen Formaten - dem Sport für uns erhalten geblieben. Auch abseits des Super Bowls sind sie für die Football Community aktiv, versorgen im TV mit Analysen aktueller Spiele in Deutschland, Europa und der NFL und sprechen als Moderatoren mit aktiven und Ex-Profis aus dem American Football. Ihre Lebensläufe inklusive Highlights der Karrieren im Football sind auf der Website von Football Bromance zu finden.Über Bromance Sports GmbHDie Bromance Sports GmbH ist der führende Content-Anbieter für American Football im deutschsprachigen Raum mit Sitz in Berlin. Sie besteht aus Ex-Profis, -Trainern und Moderatoren, die seit 2019 als Experten in Podcasts, im TV, per Livestream und mit weiteren hochwertigen Digitalformaten bekannt sind. Ihr Ziel ist es, die Begeisterung für den American Football in Deutschland erfolgreich zu vermitteln. Als Football Bromance versorgen sie ihre sportbegeisterte Community mit Neuigkeiten aus der Welt des American Footballs, wie dem Super Bowl und der amerikanischen Profiliga NFL. Ihr erstes Format war der gleichnamige Podcast von Patrick "Coach" Esume und Björn Werner, für den sie bis heute mehrmals wöchentlich neue Folgen veröffentlichen. Mittlerweile verzeichnet die Football Bromance mehr als drei Millionen Abonnenten.Pressekontakt:Tim HanswillemenkeRedaktionsleiterBromance Sports GmbHReuchlinstr. 1010553 BerlinTelefon: +49 (0)30 28098084E-Mail: kontakt@footballbromance.comWebsite: www.footballbromance.comOriginal-Content von: Bromance Sports GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178577/5962884